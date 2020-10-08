Пожар на складе боеприпасов под Рязанью тушат более 650 военнослужащих

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью тушат уже более 11 часов Фото: Кадр видео

Число военнослужащих, которые тушат крупный пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, к утру четверга возросло более чем в три раза: если вечером 7 октября группировка по ликвидации ЧП составляла 189 военнослужащих, то сейчас в борьбе с огнем участвуют уже свыше 650 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сообщении отмечается, что и спецтехники теперь задействовано гораздо больше – 194 единицы, в том числе самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

Кроме того, к месту пожара прибыли около 120 специалистов из отрядов разминирования инженерных подразделений ЗВО, а для мониторинга обстановки задействовали 17 беспилотников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на военных складах под Рязанью, где произошли взрывы, находилось около 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения. Интенсивность взрывов постепенно снижается. В результате ЧП восемь человек пострадали, никто не погиб.

В связи с произошедшим в Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ).

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