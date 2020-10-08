Порадуйте себя чизбургером за 30 рублей от «Пятёрочки» и Макдоналдс

Если вы совершите в период с 6 по 12 октября покупки в любом магазине «Пятёрочка» на 555 рублей с Выручай-картой, в чеке и в мобильном приложении «Пятёрочка» появится промокод. Его нужно активировать в мобильном приложении Макдоналдс и получить специальный QR-код. Покажите его на кассе в любом из более чем 760 предприятии быстрого обслуживания Макдоналдс в 60 субъектах Российской Федерации и приобретайте чизбургер всего за 30 рублей!

«В начале этого года наша совместная с Макдоналдс акция показала хороший результат – свыше 300 000 человек воспользовались предложением от Макдоналдс в «Пятёрочке», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Поэтому мы рады продолжать столь приятное сотрудничество. Теперь каждый гость «Пятёрочки» сможет приобрести чизбургер всего за 30 рублей, воспользовавшись быстрой и удобной активацией через мобильные приложения. Уверен, что такое «вкусное» предложение порадует всех любителей бургеров Макдоналдс».

Особо отметим, что активировать и обменивать промокоды можно до 19 октября 2020 года. Больше информации об акции, сроках и правилах проведения можно узнать на сайте www.mcdonalds.ru и 5ka.ru.