«К нам во двор упала ракета!»: Жители рязанских сел, где больше суток взрывался военный склад, возвращаются в свои дома

Журналисты "КП" отправились в поселок Желтухинский, пострадавший от взрывов на близлежащей военной части. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Взрывные волны пошли такие, что людей прямо подбрасывало. А птиц просто уносило, - рассказывает Ольга Сергеевна, жительница поселка Желтухинского. Показывает, как они с зятем только что заколотили окна, которые вчера повыбило, к чертям собачьим. - Мы похватали детей и кинулись к машинам. Это ужас, что было!

Желтухинский всего в паре километров от военной части в Рязанской области, где днем 7 октября взорвался склад с боеприпасами, - через лес и автомобильную дорогу.

Сегодня, спустя сутки с лишним после взрывов местные жители снова начали возвращаться в свои дома.

- А бомбу нашу видели? - спрашивает Ольга Сергеевна.

Мы с фотографом Михаилом Фроловым испуганно переглянулись.

- Бомбу?..

«СПАСАЛИ НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ»

То Самое видно издалека. Километров за семь! Едешь по трассе - сначала над полоской леса появляется тонкая линия дыма. Но вот она начинает расти в высоту, расти. И вдруг дым уже вместо неба и ты оказываешься в полной мгле. Встречные врубают противотуманные фары. Едкий запах горелого тут же проникает в салон машины. Еще через пару километров дороги через лес ты внезапно выныриваешь из смога. Чистое небо с солнышком. Свежий воздух.

- Это лес горит, - объясняет мужчина лет пятидесяти, Виктор. - Взрывами снаряды на несколько километров вокруг разбросало. Лес в нескольких местах загорелся. И поля тоже горели.

Взрывы стали причиной лесных пожаров, в результате всё в округе заволокло дымом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожарным, которые примчались сюда со всей области, приходилось рубиться на несколько фронтов - не только склады тушить, но и по округе мотаться, не давая огню уйти далеко в лес.

Виктор с женой живут в военном городке при части. Ну или жили - говорят, до сих пор не знают, что в итоге случилось с домом, где у них квартира. Слухи всякие ходят.

- Когда начались первые взрывы - они сначала одиночные были - я все сразу понял, - говорит мужчина. - Схватил жену за руку и мы побежали. Теперь сами не помним, как промчались километр до дороги. А за спиной как начало рваться! Как будто война началась. Грохот стоял такой, что мы кричали друг другу в ухо, но ничего не слышали! Остановили попутку - водитель без лишних слов забрал нас и дал газу отсюда.

Про взаимовыручку незнакомых людей рассказывают многие. Вокруг рвутся снаряды, дымом заволокло полнеба. А многие водители, рискуя, подхватывали на Волгоградском шоссе голосующих. Вот так, на попутках, опасную зону покинули больше сотни человек!

То и дело мимо проносятся видавшие виды пожарные авто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Переночевали у родных в Рязани, - продолжает мой собеседник. - Сейчас вот приехали к знакомым в Желтухинский. Надеюсь, завтра нас пустят в военный городок. И надеюсь, квартира цела. У нас кроме нее ничего больше нет.

Дядя Саша Федотов (он же Александр Александрович) оказался чуть ли не единственным жителем поселка, кто никуда не эвакуировался. Когда началось, примчался сын на машине (работает неподалеку).

- Жену в салон погрузил, а сам остался - не рискнул дом оставлять, - говорит.

Правда, через несколько минут началась такая канонада, что Федотов решил от греха подальше выбираться.

Александр Федотов покинул свой дом, когда стало уже совсем опасно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огородами выбрался к краю села. Там какое-то время отсиживался в полуразрушенном здании старого зернохранилища.

РАКЕТА ВО ДВОРЕ

В это время его сосед Антоха (парень лет двадцати пяти) бегал с ведром воды по двору - тушил горящие дощечки, которые сыпались в сухую траву.

- Это от разорвавшихся ящиков, в которых на складе хранились снаряды, - объясняет парень.

По посёлку валяются вот такие тлеющие дощечки от деревянных ящиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько таких обгоревших дощечек теперь валяются за забором.

Но к главной местной достопримечательности нас отводит Ольга Сергеевна. «Бомба», как она это называет. В соседском дворе, у сарая, на полметра из земли торчал НУРС. Неуправляемый реактивный снаряд. С оперением в хвостовой части, как у ракеты. Такими вооружают вертолеты и самолеты. Удивительно, что такая штуковина сама по себе, от взрыва на складе, прилетела за два с лишним километра! И, конечно, повезло, что воткнулась в землю, а не в дом.

- Саперы уже были. Говорят, уже неопасно, - на всякий случай говорит женщина.

Хозяйка Ольга Сергеевна показала журналистам "бомбу". С её слов, сапёры уже сделали свою работу и опасности снаряд теперь не представляет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дядя Саша (он человек бывалый - как-никак много лет трудился в котельной военного городка) авторитетно объясняет:

- На складах с этих снарядов боевую часть снимают, их хранят отдельно. Получается, к нам просто болванка прилетела. А если бы это был реактивный снаряд в полной боевой готовности, была бы вместо дома воронка!

- А еще нас лес спас, - добавляет Антохин батя. - За дорогой сосновый лес стоит. Он все осколки и снаряды на себя взял. До нас почти ничего не долетело.

Мужики кивают.

СКЛАДЫ ЗАЛИВАЛИ С ВОЗДУХА

В это время со стороны военной части снова что-то гулко бахает. Пока ходим по поселку, расспрашивая местных жителей, взрывы звучат довольно часто. Но интервалы постепенно увеличиваются.

Накануне днем горящие склады с высоты пролили водой с пожарных самолетов и вертолетов.

Как сообщалось ранее, из десятка окружающих воинскую часть сел и деревень сотрудники МЧС эвакуировали около 2300 человек. Известно, что пять человек были госпитализированы (один из них в тяжелом состоянии, но погибших нет). Серьезно пострадали 17 домов.

Представители воинской части говорят, что на территории загорелась трава и сильный ветер стремительно погнал огонь к артиллерийским складам. Тем не менее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Виновным грозит до 2 лет дисбата.