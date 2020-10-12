Объявление лауреатов Нобелевской премии мира 9 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Объявление лауреатов Нобелевской премии мира 9 октября 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эту пятницу Норвежский нобелевский комитет в Осло объявит лауреата одной из самых престижных наград за всю историю. Сайт KP.ru проводит прямую онлайн-трансляцию присуждения Нобелевской премии мира 9 октября 2020 года.

Премия, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, присуждается лицу, которое добилось наибольших успехов по сплочению народов и сокращению действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания. В прошлом году Нобелевской премии мира удостоился глава правительства Эфиопии Абий Ахмеду за его усилия в области достижения мира и международного сотрудничество, в частности, за решительную инициативу по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей.

Решение о присуждении премии будет принимать комитет из пяти человек – по традиции, это отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий. В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. В последнее время среди лауреатов Нобелевской премии мира чаще всего оказываются политики, правозащитники, активисты или члены гуманитарных организаций.

В 2020 году на премию претендуют 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляет 318. Это число стало одним из самых больших в истории награды.

Специалисты Норвежского Института исследования проблем мира составили свой перечень возможных лауреатов этого года. Они полагают, что комитет сделает выбор в пользу неправительственной организации Комитета защиты журналистов, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Это может стать «сигналом международному сообществу о крайней важности журналистики и свободы слова».

В список также включили Алексея Навального, Алаа Салаха (символ антиправительственных протестов в Судане), общественного китайского деятеля, защитника прав уйгуров Ильхам Тохти и гонконгского активиста Натана Лау.

На первых строчках рейтинга букмекерских компаний, которые принимают ставки на имена лауреатов, находятся ВОЗ, экоактивистка Грета Тунберг, глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, американский президент Дональд Трамп и движение Black lives matter.