Нобелевская премия мира 2019 года досталась премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который занял этот пост чуть более года назад. Награда досталась политику за усилия, предпринятые в направлении достижения мира и регулирования конфликтов с соседними странами.
Особое внимание уделено проводимым Али реформам и тому факту, что он дает своим соотечественника надежду на лучшую жизнь. Также отмечена огромная работа по заключению мирного соглашения с Эритреей совместно с первым президентом этой страны Исайясом Афеворком.
Всего за 100 дней нахождения у власти Али сделал для народа уже очень много
"Он провел свои первые 100 дней в качестве премьер-министра, сняв чрезвычайное положение в стране, предоставив амнистию тысячам политических заключенных, прекратив цензуру в СМИ, легализовав запрещенные оппозиционные группы", - сообщается на сайте Нобелевской премии.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году этой высокой награды удостоились сразу два человека - медик Денис Муквеге из Конго и иракская правозащитница Надя Мурад.
ИСТОЧНИК KP.RU