Нобелевская премия мира 2019 года досталась премьер-министру Эфиопии

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-11T12:58:15+03:00

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Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который занял этот пост чуть более года назад. Награда досталась политику за усилия, предпринятые в направлении достижения мира и регулирования конфликтов с соседними странами.

Особое внимание уделено проводимым Али реформам и тому факту, что он дает своим соотечественника надежду на лучшую жизнь. Также отмечена огромная работа по заключению мирного соглашения с Эритреей совместно с первым президентом этой страны Исайясом Афеворком.

Всего за 100 дней нахождения у власти Али сделал для народа уже очень много

"Он провел свои первые 100 дней в качестве премьер-министра, сняв чрезвычайное положение в стране, предоставив амнистию тысячам политических заключенных, прекратив цензуру в СМИ, легализовав запрещенные оппозиционные группы", - сообщается на сайте Нобелевской премии.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году этой высокой награды удостоились сразу два человека - медик Денис Муквеге из Конго и иракская правозащитница Надя Мурад.

ИСТОЧНИК KP.RU