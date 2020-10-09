Пять главных версий экологического ЧП на Камчатке: от утечки ракетного топлива до ядовитых водорослей

Названы 5 главных версий экологического ЧП на Камчатке. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

С чего все началось?

“Это странное место - Камчатка!” - заметил в свое время Виктор Цой. Загадочная история, которая приключилась на днях у берегов Камчатки, подтвердила это давнее наблюдение рок-звезды.

Первыми о том, что в морской воде происходит что-то странное, заговорили серферы, которые разбили лагерь на Халактырском пляже (он располагается в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского). Произошло это в конце сентября. Участница сборной России и призер национального чемпионата Майя Рудик после тренировок в воде ощутила резь в глазах и ухудшение зрения. Поскольку симптомы повторялись, спортсменка на следующий день обратилась к офтальмологу. Врач обнаружил химический ожог роговицы глаза. Такой же диагноз поставили другому серферу - Наталье Данилиной. Наталья утверждала, что еще несколько дней на пляже стоял резкий химический запах, людей мучили кашель и першение в горле. Вскоре по соцсетям начало гулять странное видео, снятое на территории Халактырского пляжа (его протяженность около 30 км), в кадре были видны лежащие на берегу морские животные - звезды, ежи, осьминоги и другие обитатели глубин. Правда, люди опытные утверждают, что такой сюжет можно снять в любой бухте тихоокеанского побережья.

Пока не очень ясно, что происходит на Камчатке. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

В итоге одно не самое внятное видео и несколько фотографий произвели в соцсетях эффект разорвавшейся бомбы. Пользователи принялись обсуждать причины экологической катастрофы и массовой гибели морских животных. И то и другое считалось свершившимся фактом. Сейчас расследованием занимаются уже Минприроды и Генпрокуратура, Росприроднадзор (глава ведомства Светлана Родионова лично летает на вертолете над Авачинской бухтой и изучает побережье) и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, ученые Дальневосточного федерального университета во главе с ректором Никитой Анисимовым, сотрудники Кроноцкого заповедника и Всемирного фонда дикой природы...

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных Следственный комитет России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Однако, до сих пор так и не понятно - что же на самом деле произошло у берегов Камчатки и каков масштаб ЧП?

“КП” собрала мнения чиновников и экспертов о том, что известно на данный момент.

Морские звезды и рыба на берегу в бухте Безымянная. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Что увидели ученые?

Кроноцкий заповедник: Птицы и млекопитающие не пострадали. Но часть донной фауны погибла!

Серферы и блогеры, конечно, не профессиональные эксперты в области экологии. Но факт ЧП подтверждают и сотрудники Кроноцкого заповедника, которые совместно со специалистами КамчатНИРО (НИИ рыбного хозяйства и океанографии) обследовали прибрежную акваторию от мыса Налычево до острова Старичков.

“Во время экспедиции 5 октября 2020 года исследователи осмотрели побережье и острова и отметили, что морские млекопитающие и птицы не пострадали, - говорится в отчете Кроноцкого заповедника. - Их численность и распределение соответствует сезону. На протяжении всего пути были отобраны пробы воды и грунта в океане и впадающих в него реках”.

Александр Коробок, водолаз, участник экспедиции:

- Мы обследовали дно океана у устья реки Налычево, в бухте Спасения, бухте Гротовая, в окрестностях острова Старичкова. При погружении на глубину 5-15 метров практически на протяжении всего пути были обнаружены мёртвые морские ежи, морские звёзды, балянусы, рыбы, морские черви, панцирные и голожаберные моллюски. Если сравнить с тем, что я наблюдал до загрязнения океана, можно сделать вывод, что погибло около 90% всех донных организмов. У мыса Налычево видимость нулевая, вода коричневого цвета из-за взвеси разложившихся гидробионтов (гидробионтами являются рыбы, губки, морские звезды, ежи, медузы, ракообразные и моллюски - Ред.), что нехарактерно для мелководных скалистых открытых рифов. На поверхности также присутствует множество плавающей органики.

Параллельно другая группа сотрудников Кроноцкого заповедника совместно с лаборантом Камчатгидромета провела осмотр береговой полосы в приустьевой части рек Халактырка, Таенка и Налычева. Были отобраны пробы воды. Мертвых животных на берегу, как и источника загрязнения, специалисты не обнаружили.

Морские млекопитающие и птицы не пострадали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЛОВНО

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии:

- Есть две основные версии: техногенная и природная. Ждём результатов комплексного исследования, которые помогут определить истинную причину. На место выехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, ведётся анализ космоснимков, продолжается совместная работа с Российской академией наук, проходит отбор проб. Специалисты Кроноцкого заповедника мониторят ситуацию на месте.

Попробуем разобрать основные версии происшедшего.

ВЕРСИЯ С ЯДОВИТЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

- Одна из версий, которую высказывают учёные, довольно экзотична. Я сначала в неё совсем не верил. Это природные токсины — заражение от микроводорослей, планктона. Учёные говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения, которая могла привести и к гибели животных, и к нарушениям здоровья человека. Более того, ссылаясь на предыдущий опыт, учёные говорят, что в 80-е годы на Камчатке были факты массовой гибели морских обитателей именно от водорослей, точнее — это небольшие частички фитопланктона (ядовитых водорослей).

Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета (Владивосток):

- Менее чем за сутки была сформирована команда ученых, которая уже прибыла на место и приступила к работе. ДВФУ один из лидирующих в стране научных центров в области изучения моря, его обитателей и всех возможных угроз для них. Наша задача здесь - провести экспертное комплексное научное исследование.

Ученые ДВФУ совершили облет прибрежных акваторий провели аэросъемку. При облете Авачинского залива обнаружена полоса необычного цвета, вызвана цветением микроводорослей. В бухте Опасная взяты пробы воды и морских обитателей для комплексного анализа.

Проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов:

- Версия отравления ядовитыми водорослями пока не подтверждается. Побережье Камчатки исторически является зоной, где случается флюктуация численности фитобактерий (ядовитых водорослей), которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические (см. «красный прилив»). Эта версия могла бы получить подтверждение, если бы в пробах были обнаружены соответствующие вещества, но проведенные Роспотребнадзором исследования не включают поиск такого класса токсинов. Наши пробы уже во Владивостоке, о результатах лабораторных анализов сообщим в ближайшее время.

Численность и распределение птиц соответствует сезону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЕРСИЯ С КОЗЕЛЬСКИМ ПОЛИГОНОМ: “ВОДА КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ”

Козельский полигон сельскохозяйственных ядохимикатов и пестицидов находится в 35 км от Петропавловска-Камчатского, был законсервирован в 2010 году. Одна из версий загрязнения связана с ним. В качестве аргумента приводились спутниковые снимки на которых заметно, что по реке Налычева в океан стекают какие-то мутные воды. Однако ученые ДВФУ скептически относятся к этой версии: любая река после дождя выглядит именно так, поскольку течение несет ил и песок.

Кирилл Винников, заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук ДВФУ:

- Собрали пробы воды, грунтов, организмов и оценили разнообразие, так называемых, биоиндикаторов, обитающих там. Эти биоиндикаторы показывают, что все ручьи совершенно экологически чистые. Мы наблюдали четыре группы организмов, которые могут жить только в кристально чистой воде без таких примесей, как гептил и других ядохимикатов. Это говорит о том, что с полигона в этот ручей никаких утечек не было, соответственно из этого водоёма не поступало ядохимикатов в океан. С этого ручья и близлежащих водоёмов были взяты пробы воды ещё неделю назад. Сегодня впервые нам были переданы результаты исследований лаборатории, которая находится в институте вулканологии и сейсмологии. Все показатели находятся в пределах нормы, даже иногда показывают высокое качество воды в этом ручье.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

- Козельский полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и № 2, глубина которых 20 и 17 метров. В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру. В силу того, что за Козельский полигон толком никто не отвечает, нам предстоит усиливать охрану и приводить его в порядок. Но следов вытекания горючих ядовитых веществ визуально нет.

ВЕРСИЯ УТЕЧКИ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА С ПОЛИГОНА РАДЫГИНО: “ГЕПТИЛ НЕ ОБНАРУЖЕН”

Ракетный полигон Радыгино также фигурировал в качестве потенциального виновника ЧП. По некоторым данным там хранится около 300 тонн гептила. Это токсичный компонент ракетного топлива, теоретически его утечка могла вызвать печальные последствия.

- Гептил не был обнаружен, - сообщил ТАСС губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Сейчас ученые ДВФУ взяли повторные пробы, которые изучают в университетских лабораториях.

ВЕРСИЯ С УТЕЧКОЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Из отчета Генеральной прокуратуры РФ от 7 октября:

“Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза. ...также были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже”

Однако, по словам заместителя руководителя лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ Александра Кокорина, даже десятикратное превышение ПДК по фенолам не приводит к гибели рыб. Среднегодовая концентрация фенолов в Авачинской губе - 2-4 ПДК, максимальная - 20 ПДК. Аналогично и с нефтепродуктами. Так что версия с нефтепродуктами тоже отпадает.

При облете Авачинского залива обнаружена полоса необычного цвета, вызвана цветением микроводорослей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИРОДНАЯ ВЕРСИЯ: ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛОГ ЭЛЬ-НИНЬО

Неожиданное мнение высказал Павел Плечов, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, профессор РАН, директор минералогического музея им. Ферсмана РАН – в интервью Радио «Комсомольская Правда» (в эфире Радио "КП"):

- В мире есть аналоги в гораздо больших масштабах. В районе Южной Америки есть такой эффект как Эль-Ниньо. Заключается в том, что теплая вода прибивается к берегу, холодная вода не компенсирует этот приток. В результате гибнет огромное количество животных, происходит обесцвечивание кораллов. Цвет воды меняется и начинают развиваться микроорганизмы. Этот эффект глобальный, он развивается раз в 3-7 лет. И возможно, что-то происходит глобальное в Тихом океане. В этот раз это случилось локально у берегов Камчатки. Я внимательно слушал интервью девушки, что жаловалась на глаза. Это накопленный эффект. Она была долго в воде, а там могли быть органические кислоты, которые образовались за счет микроорганизмов или организмов.

ДОСЛОВНО

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова:

- Мы взяли пробы там, где это можно было сделать, исходя из погодных условий и волнений на море. Зафиксирована разность цвета воды, пенные образования неопределенного происхождения. В целом на сегодняшний день специалистами Росприроднадзора проведено 8 рейдовых мероприятий, отобрано 47 проб, воды, грунта и донных отложений. Наша задача - разобраться, что здесь произошло. Работает научное сообщество, будем очень рады, если ученые дадут нам версию более понятную и единственную. Но на сегодняшний день ее не существует.

ОФИЦИАЛЬНО

Росприроднадзор 8 октября обнародовал результаты анализов воды и грунта, взятые в Авачинской бухте, на Халактырском пляже, в реках с 30 сентября по 5 октября.

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Интернет-грызня, как способ осмысления окружающей действительности

Итак на выяснение обстоятельств происшедшего брошены могучие силы ядерной державы - от активистов Greenpeace, до прокуроров и следователей с большими звездами на погонах. Но за первые дни расследования версия о массовой гибели всего живого не нашла своего подтверждения. Что дало повод суровым скептикам объявлять “шах и мат” трепетным защитникам личинок и букашек. Где стада погибших тюленей и морских котиков? Их нет. Но это только часть картины, которую мы видим. С другой стороны, ученые свидетельствуют, что донная живность действительно серьезно пострадала. Очень надеемся, что исследования образцов воды, почвы и тканей погибших животных в ближайшие дни прояснят ситуацию и ее масштаб. Да и что произошло со спортсменами-серферами тоже не мешало бы выяснить. У нас ведь в конце-концов все делается во благо человека?!

Но вне зависимости от того, что в итоге установят ученые, эта история очень показательна. Во-первых, она говорит о том, что общественное мнение, выраженное в лайках или дизлайках это реальная сила. Вы можете сколько угодно чесать языки на кухнях, но если в соцсетях начинается какая-то мощная движуха, то в целом ленивая государственная машина делает стойку (хотя и матерится при этом вполголоса). Стоит опубликовать вирусное видео, как “могучая кучка” чиновников, следователей и ученых отправляется бороздить морские просторы и рапортовать о достигнутых успехах.

Во-вторых, мы с прискорбием выясняем, что в интернет-среде по большому счету нет общепризнанных лидеров общественного мнения. Цифровое поколение никому не верит, привыкло, что взрослые постоянно врут (естественно, прикрываясь великими целями). Поэтому пользователи очень часто начинают топить за того, кто, как в притче Толстого про мальчика-пастуха, громче всех крикнет “Волки!” А стоит поинтересоваться: где волки? - как тут же начинается бескомпромиссный всероссийский срач с участием либералов, государственников, хоругвеносцев, юродивых, провокаторов и экзальтированных фанатиков. Потом, возможно, выяснится, что волков-то и не было (хотя овечек, как пить дать, где-то кушают). Но кого интересует скучная и порой неприятная правда жизни?