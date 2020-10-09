Дональд Трамп выматерился в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Продолжая свою предвыборную кампанию, президент США Дональд Трамп вышел в прямой эфир одной из радиостанций, приняв участие в программе журналиста Раша Лимбо.

Лимбо известен своими консервативными взглядами. Его программа имеет высокие рейтинги по всем Соединенным Штатам.

Трамп вышел в эфир по телефонной связи. И в какой-то момент, отвечая на вопрос Лимбо, употребил матерное слово f**k.

Речь шла об угрозах в адрес Соединенных Штатов. Трамп пригрозил врагам:

- Если ты будешь дурачить нас, если ты сделаешь нам что-то плохое, то мы сделаем с тобой то, чего никогда раньше не делали.

Идиома f**k around переводится именно как «дурачить», но она не отменяет нецензурности употребляемого в ней словечка f**k, однозначного считающегося матерным.

Судя по телевизионной трансляции из радиостудии, Лимбо никак не отреагировал на мат из уст президента. А вот пользователи соцсетей массово возмутились, услышав такое из уст главы государства.