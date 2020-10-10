Как мир встретил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Азербайджан и Армения, проведя в Москве консультации по Нагорному Карабаху, согласились на прекращение огня в зоне боевых действий. Также стороны конфликта произведут обмен пленными и телами погибших.

В столице Азербайджана, Баку прошел специальный пресс-брифинг, на котором представитель администрации Президента страны подтвердил, что огонь в Нагорном Карабахе прекращен.

Президент Армении Армен Саркисян выразил России особую благодарность за ее вклад в достижение перемирия в Нагорном Карабахе.

В мире по-разному отреагировали на достижение этого соглашения.

Трехсторонние переговоры продолжались более 10 часов Фото: REUTERS

Гуманитарное перемирие приветствовали в Париже. МИД Франции опубликовал заявление, в котором выразил надежду на выполнение и соблюдение достигнутых в российской столице договоренностей.

- Франция приветствует объявление о гуманитарном прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Теперь оно должно выполняться и строго соблюдаться для создания условий постоянного прекращения боевых действий между двумя странами. Франция по-прежнему готова внести свой вклад по этому вопросу, - говорится в заявлении МИД республики.

Из американского Белого дома и Госдепа пока не поступало никакой реакции. Однако, бывший переговорщик США по Карабаху Кэри Кавано назвал итоги переговоров в Москве очень воодушевляющими. При этом он допустил, что «это перемирие может быть условным».

- Следующий шаг — более широкая дискуссия о том, как сохранить настоящее, постоянное прекращение огня… Это первый шаг на пути к соглашению, но последующее соглашение не будет разрешением конфликта, это будет продолжительное прекращение огня. – заявил он.

Фото: facebook.com/Мария Захарова

Никто не сомневался, что в числе первых, отреагировавших на азербайджано-армянские договоренности по Карабаху, будет и Турция.

Турецкий МИД опубликовал коммюнике, признавшим, что объявленное перемирие является важным шагом, который не заменит окончательное решение проблемы.

- Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан. – отдельно отмечается в коммюнике. – Как за столом переговоров, так и на поле боя. Как мир встретил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

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