Революция в Киргизии, последние новости на 11 октября 2020: что сейчас происходит в стране

Силовики у парламента республики Фото: REUTERS

ВОЕННЫЕ В ГОРОДЕ

Накануне днем в центре Бишкека появилась военная техника. Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в столице страны чрезвычайного положения. Парламент заявил, что без принятия большинством депутатов это решение не имеет законной силы (а кворум в парламенте не могли собрать в течение нескольких дней). Впрочем, это не помешало военным рассредоточится в разных районах города и занять площадь Ала-Тоо.

Как результат - сторонники различных политиков и партий на митингах вели себя спокойно. Столкновений не было.

Военная техника у стен парламента Фото: REUTERS

КВОРУМ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Между тем парламент наконец-то собрал кворум. Заседание прошло в госрезиденции (потому что взятый «революционерами» 5 октября Дом Правительства был разгромлен и подожжен). Формально на заседании присутствовали 63 депутата из 120. Правда, при этом 10 депутатов вместо себя прислали доверенности, разрешив коллегам голосовать от своего имени.

Парламент выбрал технического премьер-министра республики. Им стал бывший депутат Садыр Жапаров. Напомним, после беспорядков 5 октября Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии - в 2017-м он получил 11 лет за организацию беспорядков и захват заложников.

Военные силы приведены в боевую готовность Фото: REUTERS

ЧТО СКАЗАЛ НОВЫЙ ПРЕМЬЕР

Новый премьер-министр Киргизии уже сделал несколько заявлений. Например, попытался объяснить, как правильно называть события 5 октября - переворот или революция.

«Переворот - это захват власти, когда президент и другие легитимные органы бегут. У нас смена власти произошла путем народных волнений, но законным путем».

Что пообещал сделать Жапаров:

- Сократить число депутатов в парламенте.

- Учредить новую государственную должность вице-президента. Этот человек будет выполнять те же функции, что ранее премьер-министр.

Также новый премьер заявил, что машину экс-президента Алмазбека Атамбаева во время митинга днем ранее обстреляли из пистолетов люди самого бывшего главы государства. По словам Жапарова, это сделано, чтобы очернить его людей.

Военные посты на улицах Бишкека Фото: REUTERS

ГЕНПРОКУРАТУРА ВСЕХ ВЕРНЕТ В ТЮРЬМУ?

Загородный особняк бывшего президента Атамбаева взял штурмом спецназ. Алмазбек Атамбаев задержан. Его обвиняют в организации массовых митингов.

Также Генпрокуратура Киргизии выступила с заявлением, что все незаконно освобожденные после событий 5 октября должны будут вернуться в колонии и СИЗО. В списке есть фамилия Атамбаева и еще нескольких политиков. Про нового премьер-министра Садыра Жапарова, которого также несколько дней назад вызволили из колонии сторонники, в релизе Генпрокуратуры ничего не сказано.

Протестующие на площади Бишкека. Фото: REUTERS

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