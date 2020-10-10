В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева

Правоохранители задержали экс-президента Киргизии Атамбаева. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил представитель Социал-демократической партии республики.

- Атамбаева задержали, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении бывшего главы государства, - отметили в штабе в интервью ТАСС.

Как уточнили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Незадолго до этого появились сообщения о том, что спецназ вошел на территорию особняка Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, чтобы задержать его. Летом прошлого года силовики также пошли на штурм резиденции политика, желая отправить его на допрос в принудительном порядке, но в ответ получили сопротивление со стороны сторонников Атамбаева: они попытались отбиться от нападающих камнями. Тогда полицейские применили спецсредства, в результате чего были ранены несколько человек.

Ночью на 6 октября участники акции протеста в Бишкеке освободили экс-президента республики Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Массовые акции протеста и беспорядки начались в Киргизии после объявление итогов выборов в парламент. Сторонники непрошедших в орган государственной власти партий захватили здание Белого дома, мэрии столицы и правительства. В пятницу на центральной площади Бишкека произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева.