Сама не ходит: как выглядит разбитая инсультом актриса Елена Кондулайнен

Актриса Елена Кондулайнен. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В июле 2020 года с актрисой Еленой Кондулайнен случилась беда. Ее разбил инсульт. Артистка долгое время провела в реанимации. Медики прогнозов не дают по сей день, хотя надеются, что смогут поставить на ноги бывшего секс-символ советского кино. Однако пока знаменитость передвигается с помощью ходунков, за ней ухаживает няня. Глядя на то, как сейчас выглядит 62-летняя артистка, сердце сжимается и комок в горле.

Шансы на то, что Елена Кондулайнен сможет вернуться к привычной жизни, минимальны. Во всяком случае так говорят в окружении звезды советского экрана. Друзья актрисы опасаются, что она может повторить судьбу Бориса Моисеева. Перенесшая инсульт звезда не может ходить самостоятельно и почти не говорит.

За 62-летнюю артистку переживают не только родственники и коллеги, но и соседи по дому. Поклонники звезды активно следят за тем, как проходит ее реабилитация. "Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни", - рассказал представитель Театра Луны, где работает артистка.

Перенесшая инсульт звезда не может ходить самостоятельно. Фото: НТВ, "Ты не поверишь!"

В эфире программе "Ты не поверишь!" показали душераздирающие кадры. Кондулайнен вынуждена использовать ходунки, чтобы передвигаться. Сейчас о ней заботится сиделка, которая всегда находится рядом с перенесшей инсульт артисткой. От былой красоты кумира не осталось и следа. Елена Ивановна носит бейсболку, надвинутую на лоб. За козырьком она прячет лицо.

Нередко на променад со звездой выходит и ее сын. Молодой человек помогает матери восстановить речь. Актриса почти не говорит.

Напомним, актрисе стало плохо во время застолья, когда та отмечала с коллегами закрытие сезона в театре. "Я сидел рядом в ресторане, вообще, не понял, как это произошло. Мы отдыхали компанией, Лена сделала глоток шампанского и спросила: «Кто мне насыпал яда?». Из ресторана ее забрали на скорой, поместили в Боткинскую больницу,", - делился друг Кондулайнен.

Фото: НТВ, "Ты не поверишь!"

Медики диагностировали у артистки острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи. Уже в реанимации Елена Ивановна получила еще одну травму - сломала руку, когда была в ванной. Говорят, перед инсультом Кондулайнен сидела на жесткой диете. Лето она провела в Финляндии, там у актрисы квартира по соседству с Лидией Федосеевой-Шукшиной. "Она там была у себя четыре месяца, уточек на телефон снимала, присылала мне, в театр нашим. Она вообще девушка нервная немножечко. Не в плане психики, просто чувствительная, как всякая актриса", - резюмировал актер Сергей Проханов, сыгравший главную роль в фильме "Усатый нянь".