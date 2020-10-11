Ученые: избавление от лишнего веса снижает риск диабета, инфаркта и рака!

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением Фото: Евгения ГУСЕВА

Ожирение – это серьезная проблема в современной жизни, о ней важно задуматься и, не откладывая, начать принимать меры, подчеркивают специалисты. 11 октября по всем мире отмечается День борьбы с ожирением. В России по последним данным около 60% жителей имеют избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением.

Врачи напоминают, что ожирение является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, а также ряда онкологических заболеваний. За последние полгода выяснилось, что люди с ожирением оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом.

Чтобы помочь жителям России избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья, наладить питание и начать вести здоровый образ жизни, Роспотребнадзор инициировал проект «Здоровое питание». Этот проект поддержали многие лидеры общественного мнения, в том числе известный хореограф Евгений Папунаишвили.

Смотрите видео, в котором Евгений поделился своими рекомендациями в связи с Днем борьбы с ожирением.Ожирение – это серьезная проблема в современной жизни, о ней важно задуматься и, не откладывая, начать принимать меры, подчеркивают специалисты. 11 октября по всем мире отмечается День борьбы с ожирением. В России по последним данным около 60% жителей имеют избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением.

Врачи напоминают, что ожирение является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, а также ряда онкологических заболеваний. За последние полгода выяснилось, что люди с ожирением оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом.

Чтобы помочь жителям России избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья, наладить питание и начать вести здоровый образ жизни, Роспотребнадзор инициировал проект «Здоровое питание». Этот проект поддержали многие лидеры общественного мнения, в том числе известный хореограф Евгений Папунаишвили.

Смотрите видео, в котором Евгений поделился своими рекомендациями в связи с Днем борьбы с ожирением.