Рэпер Канье Уэст продолжает свою предвыборную кампанию

Рэпер Канье Уэст на модном показе, состоявшемся в Лондоне, напомнил всем о своем намерении баллотироваться на пост президента США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Канье Уэст на модном показе, состоявшемся в Лондоне, напомнил всем о своем намерении баллотироваться на пост президента США.

Он и его пятилетняя дочь присутствовали на показе, придя туда в одинаковых свитерах с надписью «Голосуй за Канье».

Лондонские папарацци сделали еще два фото. На первом – Уэст с дочерью прогуливаются по улочкам британской столицы. Музыкант был одет в брюки камуфляжной расцветки и свитер с той же надписью. На втором – рэпер в синей футболке и кожаных черных брюках смотрит на улыбающуюся дочь, на которой такой же свитер.

О своем намерении баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата Канье Уэст сообщил этим летом. С самого начала все были уверены, что Уэст действует по задумке Белого дома, переманивая на свою сторону часть избирателей Байдена, дабы ближе к концу предвыборной гонки сняться с выборов в пользу Трампа.

Канье Уэст открыто говорит о своих симпатиях к нынешнему американскому лидеру. Узнав, что глава страны заболел коронавирусом, музыкант выразил ему сочувствие и пожелал выздоровления. Рэпер знает о COVID-10 не понаслышке – он сам перенес вирус в начале этого года.