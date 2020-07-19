2020-07-19T16:40:20+03:00
В мире

Трампу и Байдену бросил перчатку рэпер Канье Уэст

Он вступил в предвыборную гонку за пост президента США
Алексей ОСИПОВ
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Муж Ким Кардашьян метит в президенты США.Муж Ким Кардашьян метит в президенты США.Фото: EAST NEWS
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Популярный в Америке чернокожий рэпер Канье Уэст и раньше не раз заявлял, что собирается штурмовать Белый дом. Но к его президентским амбициям относились снисходительно. Однако теперь, на волне не стихающих выступлений под лозунгом «Черные жизни имеют значение», у Уэста неожиданно появился шанс действительно оставить свой след в избирательной кампании.

Рэпер получил мощную поддержку со стороны своих поклонников, жены - актрисы и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, а также «героя США» последних лет - бизнесмена Илона Маска. В самый последний день Уэст подал необходимые документы и зарегистрировался в качестве независимого кандидата. Он указал, что будет представлять Birthday Party, что можно перевести как «Партия дня рождения» или «Вечеринка в честь дня рождения». Так что как минимум в одном штате – в Оклахоме, где состоялась регистрация, его имя будет включено в избирательный бюллетень.

Вчера Уэст провел свое первое предвыборное мероприятие. Оно состоялось в Южной Каролине. Многочисленные собравшиеся были в масках и старались соблюдать положенную социальную дистанцию.

До недавнего времени Канье Уэст поддерживал действующего президента США. Он даже носил кепку с лозунгами предвыборной кампании Трампа, не раз бывал в Белом доме. Теперь же рэпер заявляет, что отказывается от поддержки Трампа.

Но это на словах. На деле же Уэст пока не вступает в предвыборную полемику с президентом, охотнее произнося колкости в адрес кандидата от демократической партии Джо Байдена. Поговаривают, что вступление рэпера в гонку - лишь часть многоходовой комбинации Белого дома: «независимый кандидат» должен переманить на свою сторону часть избирателей Байдена, а затем отказаться от дальнейшего участия в выборах в пользу Трампа.

Интересно другое: известно, что Уэст страдает биполярным расстройством (это психическое состояние, вызывающее экстремальные – от мании до депрессии – колебания настроения с периодичностью до нескольких раз в год).

Веселенькая компания кандидатов в президенты собралась в США: Трамп и Байден то и дело называют друг друга сумасшедшими (и, честно говоря, оба дают для этого поводы), а теперь к ним прибавится третий участник, для которого психозы - обычное состояние.

Канье Уэст: миллиардер - христианин - гений.Рэпер Канье Уэст называл себя Богом. А теперь собирается баллотироваться в президенты США!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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