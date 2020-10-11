«Сорокалетний принц верхом на козе»: разбогатевшая Самбурская оскорбила мужчин с зарплатой в 50 тысяч

Актриса оказалась в центре очередного скандала «элита против челяди». На этот раз в категорию нищебродов попали пожарные и следователи Фото: Борис КУДРЯВОВ

33-летнюю звезду «Универа» и начинающую певицу в жанре шансон то и дело пытаются выдать замуж. В браке Настасья Самбурская уже бывала: три года назад она расписалась с белорусским актером и победителем конкурса красоты «Мистер Беларусь-2014» Кириллом Дыцевичем, который младше актрисы на пять лет. Этот союз продержался всего пару месяцев, и с тех пор разговоры о свадьбе вызывают у Самбурской лишь раздражение. Тем более, что в мужья звезде, чей заработок давно перешагнул за 1 миллион рублей в месяц, набиваются поклонники, чей уровень доходов в разы ниже.

Так, в очередной рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в Инстаграме Настасье предложили выйти замуж за пожарного или следователя. В ответ звезда опубликовала статистику зарплат госслужащих в разных регионах - от 25 тысяч рублей.

- У меня коммуналка 25 тысяч, парковка 20 и съёмная квартира на время ремонта, - ответила Самбурская. - Мы как жить-то будем? Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала? Давайте не будем наивными. Мужчина с зарплатой в полтинник в месяц возьмёт в жены девушку, зарабатывающую полтинник в день. Они будут любить друг друга и будут несказанно счастливы. Он будет радостно тратить ее деньги, а она также радостно рожать ему детей и коляски рекламировать.

Такой ответ возмутил подписчиков. «Настоящей любви не существует, главное деньги», «Многие в стране корячатся не меньше вашего, но не имеют ваших денег!», - попытались урезонить они актрису. Но это привело к обратному эффекту - оскорблению всех мужчин с зарплатой в 50 тысяч. По мнению звезды, пожарные, следователи и другие работники с низкими зарплатами «ничего не добились», и это их собственный выбор.

- Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я? - парировала артистка. - Я полжизни горбатилась, получала образование. А сейчас приедет сорокалетний принц-романтик, ничего не добившийся, на козе верхом - и я ему: забирай мое имущество, все тебе отдам!

Между тем, Самбурская не понаслышке знает, что такое жить в нищете. Она росла в бедной семье в маленьком городке Саратовской области, родители пили. Окончив 9 классов, Настя уехала из дома к родственникам, училась на парикмахера, работала диспетчером в службе такси и в театре, создавая реквизит. Прежде, чем вытянуть счастливый билет - роль в сериале «Универ», окончила ГИТИС и снималась в массовке. Теперь у неё свой собственный музыкальный проект, 11 миллионов подписчиков в Инстаграме, роли в кино и большой опыт работы телеведущей - сейчас актриса снимается в шоу «Миллион на мечту».

В своих требованиях к сильному полу Самбурская не одинока. Напомним, ранее с критикой мужчин-«нищебродов» публично выступила Анна Семенович. Певица публично оскорбила поклонников, чей доход составляет 100 тысяч рублей.