Алина Загитова не растерялась и ответила болельщику, который назвал ее толстой

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вот уже почти год не выступает на официальных соревнованиях. С началом нового сезона спортсменка не вернулась в строй — она не заявлена на этапы Кубка России и в последнее время мелькает в телевизионном шоу «Ледниковый период».

Там она в роли соведущей вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Вместе с учебой в университете и регулярными тренировками в «Хрустальном» для Загитовой это — максимум возможностей к осени 2020 года.

И вот в личном Инстаграме фигуристка не так давно поделилась фотографией, где она — в телеэфире в качестве гостя на Первом канале. Однако же, один из подписчиков пришел в комментарии и написал кратко, но довольно обидно для любой красивой девушки. Комментарий звучал просто: «Толстушка!». Хотя применить такое слово к Загитовой все-таки довольно трудно.

Но Алина не растерялась и ответила не без доли юмора и иронии:

- Надеюсь, вам стало легче от этого комментария, - написала лично Алина Загитова этому пользователю.

Остальные же комментарии, их больше тысячи, на страничке у фигуристки в целом носят позитивный характер. Потому что любая новость про жизнь Алины для фанатов — бальзам на душу, покуда Загитовой нет на официальных стартах.

Карьера Алины Загитовой, напомним, стоит официально «на паузе» с 13 декабря 2019 года. Она объявила после неудачного проката в финале серии Гран-При, что хочет сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу и подготовиться хорошо к поступлению в университет. К лету 2020 года все удалось сделать.

И когда казалось, что Алина Загитова появится на прокатах и покажет свою программу для болельщиков, фактически сказав, что продолжает свою карьеру, произошло неожиданное. Фигуристка подала прошение о снятии с контрольных прокатов, дабы сосредоточиться на съемках в «Ледниковом периоде». И пока что вопрос о дальнейшей карьере Загитовой остается открытым.