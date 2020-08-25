Загитова не бросала фигурное катание ради шоу-бизнеса. Рассказываем, почему страхи о будущем фигуристки беспочвенны

Алина Загитова готовится к сезону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список с распределением фигуристов на этапы Кубка России сезона 2020/2021 годов, то грянула буря. С новой силой вспыхнули слухи о том, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова все-таки не возобновит свою карьеру после паузы.

Алина, которая покорила сердца миллионов болельщиков во всем мире, продолжает хранить молчание по поводу своего будущего. Загитова уже приучила - важные решения о ее карьере никогда не возникают "инсайдами", и о них можно узнать только тогда, когда это станет фактом. Так было с паузой в карьере, которую она решила активировать 13 декабря 2019 года, и такая же картина была после чемпионата мира 2019 года. Турнир в Японии Алина выиграла, но только после соревнований призналась - так боялась провала и не хотела ехать на ЧМ, что серьезно думала вместе с тренерами о том, чтобы сняться с турнира.

Ну хорошо, рассуждают фанаты. Но почему же тогда Загитова не говорит о том, какая будет у нее программа в будущем сезоне? Раньше в команде Тутберидзе открыто говорили о том, кто из фигуристок какую программу покажет в новом сезоне, но летом 2020 года - наступило молчание. После того, как показали "черновики" новой программы Алены Косторной, грянул скандал - чемпионка Европы 2020 ушла в команду к "Ангелам Плющенко". И, похоже, эта практика пока что приостановлена.

Так что теперь о том, что именно будут катать девушки из "Хрустального", можно будет узнать только на контрольных предсезонных прокатах. Так и что же Алина Загитова?

Ее нет в списках, а по новым правилам, для попадания на чемпионат России необходимо выступить на двух этапах Кубка России. Только так будет открыта дорога на отборочный турнир для попадания на чемпионат Европы и мира 2021 года. В год пандемии коронавируса у наших фигуристов навряд ли будет много стартов зарубежом. Поэтому Кубок России, который в прошлые сезоны был второстепенным турниром, превратился в важное соревнование. И в списках на этот турнир - нет Загитовой! Так что же Алина-то?

- Она будет участвовать в прокатах. Решение об участии ее в сезоне будет приниматься после них, - заявил в интервью ТАСС президент ФФКР Александр Горшков.

И, если сейчас посмотреть на официально опубликованные заявочные списки учстников этапов Кубка России, то можно увидеть важную деталь. Это пока что, по сути - только "черновик" заявочных списков. И из 12 возможных участников каждого старта есть только 3-4 фамилии. Так что списки будут расширяться, о чем прямо и сказал Александр Горшков в интервью ТАСС.

И первыми "разнесли" фигуристов, которые были в десятке на прошлом чемпионате России, который в декабре 2019 года проходил в Красноярске. А вот там Алины Загитовой - не было, поэтому решение по ней будет окончательно объявлено только тогда, когда ее увидят в деле на контрольных прокатах сборной России. А они пройдут 12 и 13 сентября.

И вот если там Алина не появится, то только тогда можно сказать - все, нет больше Загитовой-фигуристки. А пока что Загитова-фигуристка - есть.