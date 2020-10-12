Где спрятаться от второй волны пандемии: Горожане разбирают зимние дачи

Москвичи отправятся переживать вторую волну коронавируса на дачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У вас там никто хорошую зимнюю дачу не сдает? - звонит подруга. - Опять перевели на удаленку. Еще пару коронавирусных месяцев взаперти в квартире просто не выдержу.

У нас в садовом товариществе, несмотря на начало октября, во всех хороших домах по вечерам горит свет. Пустуют только совсем дохлые щитовые домики.

Да что там дачи. Проезжала в выходные мимо поселка таунхаусов, уже года три обвешанного со всех сторон растяжками «Продается». Растяжки исчезли, все дворы забиты машинами. Кто-то спешно заносит мебель...

Специалисты МИЭЛЬ сообщают, что продавцы активно снимают загородные дома с продаж — типа самим пригодятся переждать вторую волну, научены уже весенним карантинным опытом. А в департаменте жилой недвижимости Penny Lane Realty рассказывают, что только за одну неделю, с 24 сентября по 1 октября, спрос на аренду в самом дорогом загородном сегменте (от 250 тысяч рублей в месяц) подскочил сразу в два раза.

- Это явление мы связываем со второй волной пандемии, и реакцией на первые введенные в городе ограничения, - говорит директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Так что — нет надежды у желающих сбежать из города?

- Многие арендаторы, которые сняли хорошие дома под первую волну, провели там лето и так и продолжают жить сейчас. Но выбор есть и он пока достаточно широкий, - успокаивает управляющий директор сети МИЭЛЬ Мария Жукова.

Реально даже снять коттедж или теплый капитальный дом практически по цене однушки в старых границах Москвы — в районе 30 тысяч рублей в месяц. Но для этого надо уехать километров за 100 от МКАД. Что при возможности трудиться удаленно не так уж и важно.

Варианты поближе в ту же цену тоже имеются. Однако это будет дача в садовом товариществе, где в принципе поздней осенью и зимой жить можно, но удобства, мягко говоря, не совсем городские. Например, отопление от печки.

Если нужен зимний дом «без проблем» и не дальше первой бетонки, рассчитывать надо не менее чем на 50-60 тысяч в месяц, независимо от направления. Наиболее характерный вариант за эти деньги — двухэтажный коттедж площадью в районе 120 кв. м., со всей необходимой бытовой техникой и мебелью, в охраняемом и обслуживаемом зимой (это означает, как минимум, что там чистят дороги) поселке или товариществе. При этом в сравнении с весной цены подросли. Как поясняют риелторы, в том числе из-за того, что наиболее дешевые, но качественные варианты разобрали еще по весне — сейчас остались те, что в среднем подороже.

К даче должны быть хорошие подъездные пути Фото: Евгения ГУСЕВА

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО НАЙМА: СОВЕТЫ БЕГЛЕЦАМ

- Выбирая дом, где можно жить круглогодично, надо учитывать ряд дополнительных моментов, которые не столь актуальны летом, - инструктирует Мария Жукова.

Понятно, что сам дом должен быть пригодным для круглогодичного проживания и со всеми удобствами внутри. Но есть еще ряд факторов, про которые, как предупреждают риелторы, арендаторы, не жившие до того зимой за городом, часто забывают.

1. Подъезд к дому.

Это один из самых больных вопросов. Вы должны иметь возможность подъехать к своему осенне-зимнему убежищу и выехать оттуда в традиционные российские сильную слякоть, гололед, после снегопада. Причем на той машине, которая у вас есть — не будете же вы сейчас специально покупать внедорожник.

По этой причине часто отпадают даже очень хорошие дома в садовых товариществах. Проблемы могут быть не только с качеством дороги, но и с ее обслуживанием (а точнее, необслуживанием). Характерный пример — мое родное товарищество. Дорога к нам ведет в целом неплохая, но само товарищество находится на горочке, которую по скользкой погоде (а это ползимы и половина весны) может преодолеть далеко не каждая машина.

2. Система отопления.

Важно не только убедиться в ее работоспособности в любую погоду. Но и понимать, в какую сумму в месяц будет обходиться обогрев.

- Эти затраты обычно не включаются в арендную плату, - предупреждает Мария Жукова.

Порядок цифр будет по любому значительно выше, чем в городской квартире. Но возможны варианты. Системы, установленные в девяностые годы, когда никто денег на электричество еще не считал, сейчас могут оказаться просто разорительны. Обычно наиболее экономный вариант в подмосковных условиях - газовый котел, но сетевой газ есть не везде.

Также стоит помнить, что чем больше дом, тем дороже обойдется его обогрев. И это еще одна из причин, по которой даже у состоятельных арендаторов не пользуются спросом «дворцы из 90-х». Самые ходовые — дома площадью не более 120-150 кв.м., для нужд стандартной семьи даже из нескольких поколений этого вполне достаточно.

Отправляясь зимовать на дачу, подумайте об отоплении. Фото: Shutterstock

3. Близость к городу

Имеется в виду некий местный центр, где есть больница, поликлиника, пожарная часть и прочая инфраструктура, которая может понадобиться в экстренных ситуациях. Это момент важен и летом, но зимой добираться куда-то и откуда-то сложнее, поэтому важно, чтобы все атрибуты цивилизации находились не слишком далеко.

4. Бесперебойный интернет

Если в арендованном доме вы собираетесь удаленно работать, то важно убедиться, что обещанный «высокоскоростной интернет» там будет таким всегда — независимо от погоды, времени суток или чего-нибудь еще.

Связь, конечно, важна и летом. Но зимой появляются дополнительные интересные моменты. Например, если интернет в доме — от антенны, которая установлена на крыше или ближайшей сосне, важно чтобы зимой она не имела обыкновение обледеневать, замерзать и по каким-то еще причинам переставать работать.

5. И подмосковная классика жанра — готовность к перебоям с электричеством.

Тут надо иметь в виду, что зимой всевозможные погодные напасти типа сильного ветра, очередного аномального снегопада, ледяного дождя случаются гораздо чаще, чем летом. А это, как правило, повод на несколько часов (хорошо, если не на сутки) остаться без света.

В идеале в доме на этот случай должен быть генератор. А если отопление от электричества — это вообще жизненно важно.

На даче должны быть доступны связь и интернет Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Что у вас в договоре?

Риелторы советует тем, кто сбежал от коронавируса в арендованные дома еще по весне, проверить свои договора — на какой они срок, что там прописано по поводу изменения арендной платы и расторжения договора по инициативе хозяина дома.

Появилась не очень хорошая тенденция. Отдельные ушлые собственники загородной недвижимости сообразили, что сейчас, на новой волне страха перед коронавирусом, дом можно сдать дороже, чем весной. Появился соблазн пересдать уже сданную недвижимость. Особенно если договор был заключен до конца летнего сезона, а договоренности о продлении срока аренды были только устными. Возможный вариант — резкое изменение условий аренды в сравнении с теми, что обговаривались, скажем, в начале сентября.

Сухой остаток — все договоренности и передоговоренности фиксируйте документально. Это не на 100%, но помогает.

КСТАТИ

А если купить?

Пандемия своеобразно изменила подмосковный загородный рынок. По данным ИНКОМ-Недвижимость, в сравнении с прошлой осенью, больше всего вырос спрос на таунхаусы — на 20%. На втором месте коттеджи — плюс 12%. Популярность же дач, пригодных только для жилья летом, напротив упала — на 15%.

Объяснение тому простое — большинство покупателей теперь хочет дом, где можно жить длительное время. Соответственно требуется достаточный уровень комфорта — причем не только для жизни, но и для работы. При этом резко — почти до 30% - увеличилась доля покупателей в возрасте до 35 лет. Молодое поколение очень редко ищет за городом «второй дом» - чаще речь идет о доме первом и единственном, нередко на него готовы поменять городскую квартиру.

В связи с этим риелторы хватаются за голову. Предложение в Подмосковье вроде бы огромное, а предложить нынешним покупателям почти нечего. «Поколение X» воротит нос от недвижимости, понастроенной в 90-е и начале 2000-х: дорого, нефункционально, выглядит одиозно и не купишь по ипотеке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второе пришествие коронавируса: испуганные россияне запасаются книгами, игрушками и религиозными товарами

В целом же, выручка малого бизнеса резко упала на фоне панических настроений (подробнее)