Израиль и ХАМАС начали переговоры о длительном перемирии

Взамен на обещание прекратить огонь, ХАМАС должен получить $100 миллионов от Катара. Фото: REUTERS

Власти Израиля и администрация сектора Газа начали переговоры, результатом которых должно стать достижение перемирия как минимум на полгода. Взамен на обещание прекратить огонь, ХАМАС должен получить $100 миллионов от Катара.

Со стороны Израиля переговоры ведут глава разведывательной службы «Мосcад» Йоси Коэн и генерал-майор Камиль Абу Рокун, который координирует деятельность правительства страны на территориях.

Согласно договоренностям, администрация ХАМАС должна получить от Катара сумму в $100 миллионов, которую обещают направить на решение проектов в сфере водоснабжения и электричества в секторе Газа. Взамен на финансирование, ХАМАС обещает соблюдать режим прекращения огня в течение ближайших шести месяцев.

Израильские СМИ отмечают, что ХАМАС придерживается политики угроз, обещая эскалацию конфликта в случае несвоевременного получения денег, делая упор на то, что без финансовых вливаний со стороны Катара большинство проектов в обозначенных сферах придется заморозить.

В свою очередь командование вооруженными силами Израиля готовится к резкому обострению ситуации в регионе, если переговоры не увенчаются успехом.