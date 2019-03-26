Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

СЕГОДНЯ 00:32 2019-03-26T00:49:13+03:00

Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа на юге Израиля Фото: REUTERS

Обстрелы начались в понедельник после попадания ракеты в жилой израильский дом

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Власти израиля и лидеры правящего в секторе Газа движения ХАМАС смогли договориться о двустороннем прекращении огня. Об этом сообщил официальный представитель палестинского движения Фаузи Бархум.

"Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления", — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, утром 25 марта шестеро израильтян пострадали в результате ракетного обстрела из Сектора Газа. Сайт kp.ru писал о том, что один из снарядов попал в частный дом в городе Кфар-Сава в сельскохозяйственной местности Мишмерет. От удара здание обрушилось и загорелось.

В ответ израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. При этом в Армии обороны заверили, что целью бомбардировок являются объекты движения ХАМАС, на которое они ранее возложили ответственность за утреннюю атаку.

ИСТОЧНИК KP.RU