Как изменится образование: цифровой наставник и виртуальные лаборатории

Проекты представят на форуме сильных идей в ноябре в Сочи

Цифровой личный помощник, который ничего не забудет и никогда не уйдет в отпуск. Как за четыре года вырастить конкурентоспособный на глобальном рынке стартап и объединить виртуальные и реальные образовательные технологии, чтобы учиться стало интереснее. Все эти проекты предложены участникам рынка EduNet НТИ в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие 11-12 ноября проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Цифровой наставник

Иметь ассистента очень удобно: он составляет график дел и встреч, напоминает, советует, подсказывает и вообще всегда на подхвате. Но позволить себе хорошего личного помощника может не каждый, это дорого. Участники форума «Сильные идеи для нового времени» предлагают решить задачу с помощью цифрового ассистента (или наставника). Круг задач у него шире, не только просто записать и напомнить. «Ассистент будет находиться постоянно с человеком, подсказывать, советовать, напоминать. Цифровой наставник будет составлять программу обучения, личностного развития и карьерного роста, работая на опережение», – обещает автор проекта.

Задачи цифрового наставника:

Составление программы обучения и личностного развития

Продумывание карьерного роста

Отчетность о физическом, эмоциональном и психическом состоянии человека

Напоминания о важных задачах

Коммуникация с человеком

Конструктивно наставник может находиться везде: в телефоне, в любом отдельном гаджете, в «умных» устройствах.

Цифровой наставник работает на основе технологий искусственного интеллекта и нейросети, что позволят постоянно его совершенствовать и гибко настраивать под потребности конкретного человека. Функционал такого ассистента постоянно расширяется. В результате постепенно появляется цифровой двойник человека, а там и до цифрового бессмертия недалеко.

Аналоги

Частично схожие по функционалу помощники уже либо существуют, либо разрабатываются крупнейшими технологическими компаниями. Это:

Электронные голосовые помощники (Google, Yandex, Amazon)

Виртуальные цифровые помощники: SRI International (Калифорния, США), проект ePytia.

Персональные информационные менеджеры (Akonadi, Backpack, Dailer, do-Organizer, doogiePIM, Efficcess, Essential PIM, KeyNote, Mozilla Sunbird, Книга Руна и др.)

ИИС (Российская ассоциация искусственного интеллекта, Наносемантика, robochat.ru, и др.)

Вопросно-ответные системы (AskNet Search, BrainBoos и др).

Технологический стартап за четыре года

Одна из болей современного образования – устаревшие методики профориентации в школах. Система образования постоянно оценивает теоретические знания учащихся и занимается отсеиванием. В итоге вырастает поколение, неспособное к формированию и воплощению в жизнь инновационных идей.

Для решения данной проблемы была разработана комплексная непрерывная (бесшовная) система взращивания и развития технологических предпринимателей, которая претендует на то, чтобы изменить парадигму существующей проектно-инновационной деятельности. В долгосрочной перспективе она направлена на детальную проработку и выведение конкурентоспособных проектов на международный рынок. Авторы идеи уверены, что можно ускорить темпы роста стартапов в три раза и решить «вечную проблему» системы образования в нашей стране – связать его с бизнесом и наукой.

В чем идея

Будет создана база данных по проектам, основанным на трендах и потребностях реального сектора экономики. Учащиеся смогут объединяться в команды и сообщества для решения реальных проблем определенных компаний (заказчиков). Предполагается командная проектная деятельность, причем за каждой командой будет закреплен свой «коуч» или руководитель. Также будет подключена экспертиза от специалистов рынка.

В результате у команды сформулированы:

Бизнес-идея (проектирование на начальном этапе)

Контрагенты (онтологическая модель взаимодействия)

Бизнес-модель (экономический анализ)

Продукты и услуги

Финансовая модель

Дорожная карта (лица, сроки и ресурсы для реализации проекта)

Дмитрий Козырев, участник EduNet НТИ, CEO EduTechPlace:

- Данный проект важен с точки зрения смены парадигмы и методологии обучения будущих лидеров и технологических предпринимателей с отсева на взращивание. Если мы детально разберем нынешнюю систему образования, то увидим множество молодых профессионалов, работающих не по специальности, и многих, кто не может реализовать свой потенциал; мы увидим, что на каждом этапе обучения существуют барьеры и отборы, отсевы. Также не секрет, что нынешние методики работают в большей степени с системным мышлением, творческое (гибкое) перестает развиваться с пятого класса, отсюда возникает невозможность для специалиста, который не получал в свободное время дополнительного образования, заниматься проектной деятельностью. В итоге: страна недополучает технологических предпринимателей, способных скомпилировать конкурентоспособный проект.

По мнению авторов проекта, сегодня специалист в среднем переходит к проектной деятельности только к 30 годам.

Благодаря новой программе будущие технологические предприниматели уже к 18 годам будут иметь портфолио проектов и опыт как побед, так и неудач, а также готовые команды, уверен Дмитрий Козырев.

Реально-виртуальные образовательные технологии

Гибридный формат обучения становится все популярнее как у образовательных организаций, так и у самих учащихся. Проект «Реально-виртуальные образовательные технологии», которые предложили участники EduNet, позволяет совместить преимущества практического обучения с возможностями виртуального моделирования, а также преодолеть разрыв между теоретическими знаниями и навыками, получаемыми в онлайн-обучении, и задачами технологического развития, в том числе в рамках НТИ.

Новизной решения являются компьютерное моделирование реальных процессов, существенное ускорение практического обучения сложным инженерным и управленческим навыкам и погружения в предметную область современных задач, которые смогут быть внедрены в школы и вузы, говорится в описании проекта.

Авторы идеи предлагают готовый технологический пакет – заменитель «решений, основанных на полном компьютерном моделировании реальных процессов», который отличается относительно небольшой стоимостью за счет использования реальных инженерных устройств. Это делает решения доступными для школ и вузов.

Как выглядит технологический пакет?

Основная задача любого решения, предлагаемого в рамках технологического пакета, – это формирование целостного представления о предметной области и практическое знакомство с актуальными задачами.

Сюда входят:

– введение в онтологию и технологическую культуру отрасли;

– формирование у участников способности самостоятельно ориентироваться и решать задачи в рамках передовых технологических подходов, принятых в отрасли;

– целостное представление о входящих в отрасль отраслях знаний, математических методах, цифровых технологиях, понимание взаимосвязи этих знаний и инструментов и способность собирать с их помощью постановку и решение задач;

– содержательный цифровой след и индивидуальные траектории, основанные на различных ролях в команде.

В качестве примера можно привести образовательную лабораторию беспроводных технологий связи для освоения предметной области «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» (iot.skoltech.ru). Она была апробирована в рамках студенческого трека Олимпиады НТИ. Это относительно простой проект, в нем решаются в основном задачи знакомства с отраслью, формирования базовой культуры мышления и навыков решения актуальных задач.