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ЛУКОЙЛ завершил реконструкцию гидротехнических сооружений Краснополянской ГЭС

ЛУКОЙЛ завершил реконструкцию гидротехнических сооружений, входящих в гидроэнергетический комплекс Краснополянской ГЭС в Краснодарском крае. Проект позволяет увеличить объем воды, поступающий в бассейн суточного регулирования (БСР) из горной реки Бешенка
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Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ"

Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ"

Являясь промышленным накопителем энергии, БСР позволяет решать комплекс актуальных задач, связанных с работой гидроэнергетического комплекса: выравнивание графика выработки ГЭС за счет накопления энергии при низкой нагрузке и отпуска в пиковые часы при высоких ценах на электроэнергию, а также оказание системных услуг на рынке электроэнергии и мощности.

Реализованный в Компании впервые, проект будет способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Компании за счет роста выработки электроэнергии ГЭС, а также освоению современных подходов при работе с ВИЭ.

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