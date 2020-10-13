Крым - боль: ест денег много, а толку почти ноль

В конце лета в Крыму открыли прекрасную федеральную трассу «Таврида», которая связала Крымский мост, Симферополь и Севастополь. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Новостями о том, что чиновники срывают сроки того или иного проекта, никого не удивишь. То документы не успеют вовремя подготовить, то аукцион не проведут, то еще какие проволочки. Что говорить, если в прошлом году министерства и ведомства не смогли найти применение целому триллиону рублей. Это те деньги, которые заложили в бюджет, но так и не смогли потратить.

Но в Счетной палате нашли, чем ошарашить. Аудиторы проанализировали, как идет исполнение государственных программ. И в той, что посвящена развитию Крыма и Севастополя, нашли столько недочетов, что эксперты просто отказались оценить ее эффективность. То есть программу претворяют в жизнь не просто плохо, медленно или с недочетами, а так, что оценку ставить просто не за что. Только на пересдачу.

«Комсомолка» изучила, как идет борьба с главными бедами полуострова, с которыми сталкивается каждый отпускник.

ДЕНЬГИ НА ВОДУ ИСПАРИЛИСЬ

Одна из главных проблем полуострова - вода. Сочная крымская природа из стихов поэтов прошлого радует глаз только на довольно узкой полоске на южном побережье. Большая же часть полуострова представляет собой суровую засушливую степь. Дождя тут можно не видеть по 100 дней.

Казалось бы, проблему решили в середине прошлого века, построив Северо-Крымский канал. В нем воды из Днепра хватало и на орошение сельскохозяйственных земель, и на снабжение Симферополя, Севастополя, Судака, Керчи, Феодосии. Когда Крым присоединился к России, Киев воду перекрыл. А ведь канал давал полуострову до 85% живительной влаги.

Пересохший Северо-Крымский канал Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Сейчас на одного крымчанина приходится 450 кубометров воды в год. Это в 60 раз меньше, чем в среднем по России. Решение проблемы стало важной частью госпрограммы. За федеральные деньги планировалось строить и реконструировать водохранилища, скважины, гидроузлы, опреснители морской воды, сотни километров водоводов.

Что же в итоге? В отчете Счетной палаты читаем: план ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения составлял 95,44 км, по факту - 1,56 км. То есть построено в 60 раз меньше, чем должны были. С учетом того, что госпрограмму продлили до 2024 года, время, чтобы нагнать и перегнать график, еще есть. А пока воду во многих городах Крыма по-прежнему подают по часам.

БОЛЕЗНЬ КОКТЕБЕЛОЧКА

Привычной большинству россиян центральной канализации на полуострове нет. Куда же все девается? Конечно, в море. Ротавирусная инфекция, увы, обычное дело для туристов. Тут для болезни даже придумали новое название — коктебелочка.

О проблеме знают, и ее не отрицают. А как тут будешь отрицать, когда чуть ли на каждая вторая проба воды (44,4%, если точно) не соответствует норме.

Есть и в федеральной программе соответствующие мероприятия. Только вот 2/3 объектов пока на стадии проектирования. Один только канализационный коллектор в Симферополе обойдется в 11,5 млрд рублей. Впрочем, запланировать и вписать в программу, как мы уже поняли, не значит решить проблему. Например, в Севастополе никак не могут найти подрядчика, который спроектировал бы очистные сооружения.

МЕЖДУ «ТАВРИДОЙ» И БЕЗДОРОЖЬЕМ

Любой, кто отправлялся путешествовать в Крым на машине, впечатленный новым мостом на полуостров, знает, что одна из двух вечных русских бед там особенно актуальна. Проехаться по местным дорогам — приключение не для слабонервных.

Правда, тут отчет Счетной палаты рапортует о том, что ситуация меняется к лучшему. «Дорожный» показатель не просто выполнили, а перевыполнили — в соответствующей графе гордо красуются цифры 103,1%. Неужто все заасфальтировали, что надо было?

Но тут секрет успеха, похоже, не в интенсивных дорожных работах, а в мудрой постановки цели. Привести в порядок изначально собирались чуть более 2 тысяч километров дорог регионального значения. Тогда как согласно официальным документам, «не соответствуют нормативным требованиям 80% региональных или межмуниципальных дорог» - или около 5 тысяч километров.

Впрочем, привести дороги в нормальное состояние — мало. Нужно еще строить новые, например, обходы многих городов. Но тут уложиться в сроки получается далеко не всегда. Например, объездную дорогу вокруг Симферополя должны были сдать в 2019-м, но этого не произошло. Как выражаются аудиторы, по причине «низкой организации работ подрядчика».

К счастью, в конце лета в Крыму открыли прекрасную федеральную трассу «Таврида», которая связала Крымский мост, Симферополь и Севастополь. Но за нее отвечали федеральные власти, и спрос там явно был другой.

ЗАРПЛАТЫ ПОКА НЕКУРОРТНЫЕ

Аудиторы Счетной палаты добавляют щепотку абсурда: даже если чиновники напрягутся и выдадут пятилетку за 3 года (читай - выполнят госпрограмму в срок), Крым и Севастополь все равно не нагонят среднероссийские показатели.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в этих регионах в 2022 году запланирована на уровне 38,3 тысячи рублей, тогда как, по данным Росстата, уже по итогам 2018-го средняя зарплата по стране составила 43,4 тысячи рублей, - приводят пример аудиторы.

Будем надеяться, никому не придет в голову понизить зарплаты во всей России, чтобы государевы мужи могли с облегчением отчитаться о выполненных задачах.

Эксперты призывают не сгущать краски.

- В 2015 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составляла 22 440 рублей. Это было на уровне 60% от общероссийского показателя. Сейчас средняя зарплата в регионе поднялась до 75% от средней по стране и составляет больше 38 тысяч, - приводит цифры директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского Виктор Реутов. - По прогнозам, валовой региональный продукт в этом году у нас вырастет, хотя в целом по стране предсказывают падение. То есть Крым движется к уровню жизни и экономики, средним по России. Может, не так быстро, как бы того хотелось, но тенденция положительная.

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