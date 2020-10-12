Светлана Ходченкова ищет 500 тысяч рублей на операцию по увеличению груди: вышел первый трейлер комедии «Любовь без размера»

В премьерной комедии Марии Шульгиной с пикантным подтекстом «Любовь без размера» у Светланы главная роль Фото: кадр из фильма

Работы одной из самых популярных современных актрис России Светланы Ходченковой не ограничиваются голливудской франшизой про Росомаху, а также мрачными сериальными драмами («Секта»). На самом деле у актрисы потрясающий комедийный дар — что она доказывала, снимаясь в романтических комедиях, а еще проекте «Домашний арест».

. Фото: кадр из фильма

Поэтому вовсе неудивительно, что в премьерной комедии Марии Шульгиной с пикантным подтекстом «Любовь без размера» (киностудия им. Горького) у Светланы главная роль. На этот раз ее героиня оказывается в понятном, но весьма потерянном положении, когда ради успеха приходится идти на кардинальные перемены и в какой-то степени отказ от себя самой. Ходченкова исполняет роль вышедшей в тираж певицы Маши, которой для удачного продолжения карьеры и желанной поддержки со стороны продюсеров не хватает совсем малого — большой груди. Ну, что поделать? Времена меняются — стандарты красоты вокалисток тоже.

Ходченкова исполняет роль вышедшей в тираж певицы Маши Фото: кадр из фильма

Ради заветной мечты отчаявшаяся артистка едет со своим бывшим, Сергеем (Максим Лагашкин), в экстремальное путешествие к Эльбрусу. Именно там и происходит новое в жизни главной героини событие, меняющее и сюжет, и восприятие Машей реальности.

12 октября вышел первый трейлер фильма, из которого ясно: в нем много откровенных и откровенно комичных сцен, несколько раз Ходченковой приходится натурально обнажаться, а еще панорамные виды живописных гор завораживают своей красотой.

. Фото: кадр из фильма

Кроме Светланы в проекте занято множество звезд: Иван Колесников («Движение вверх»), Софья Лебедева («А зори здесь тихие...»), Ян Гэ (шоу «Голос»), Дмитрий Астрахан («Высоцкий. Спасибо, что живой») и другие.

. Фото: кадр из фильма

Премьера романтической комедии запланирована на 22 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия светской тусовки: Женатый Слепаков влюбился в Ходченкову, когда та танцевала стриптиз

Слухи о романе Слепакова и Ходченковой всячески подогревают сами сценарист и актриса (подробности)