Версия светской тусовки: Женатый Слепаков влюбился в Ходченкову, когда та танцевала стриптиз

Когда месяц назад столичный бомонд собирался на премию «GQ Человек года», самой ожидаемой персоной церемонии должна была стать Ксения Собчак: перед свадьбой все гадали, беременна они или нет. Но светскую львицу нежданно-негаданно затмила Светлана Ходченкова с ее новым кавалером. Бард-юморист, а теперь также один из самых востребованных сценаристов и продюсеров Семен Слепаков весь вечер не отходил от актрисы, вместе они позировали фотографам. «Да у них роман. Увела женатого!» - решили коллеги по цеху. А на днях Семена и Светлану якобы видели целующимися в Эрмитаже... Но говорить о личной жизни и своей предполагаемом романе Слепаков и Ходченкова категорически отказываются

Осторожно, Собчак!

Свою личную жизнь юморист никогда не афишировал, на всех вечеринках появлялся один. Однако в 2012 году на дне рождения Михаила Галустяна его наконец увидели с девушкой. Оказалось, это законная супруга. Карина Слепакова по образованию юрист, на 10 лет моложе Семена. Свадьбу ребята сыграли вдали от всех, в Италии - ни пышных торжеств, ни внимания репортеров молодожены не хотели. Карина увлекается йогой, бывает на концертах классической музыки, прекрасно готовит - однажды ее заметили на мастер-классе французского кулинара Андрея Гарсия. Говорят, роль незаметной жены при популярном муже ее вполне устраивала. Да и сам Слепаков хоть и редко, но проговаривался: семейной жизнью доволен, и засидевшимся в холостяках друзьям рекомендовал: «Срочно в брак!».

Так все и было до апреля этого года. Тогда на съемках программы «Привет, Андрей!» Ксения Собчак выступила вдруг с неожиданным заявлением.

- Надо обязательно пригласить Семена Слепакова на программу! Он недавно развелся и стал завидным женихом, - проболталась Ксюша.

Через несколько часов, правда, одумалась и все опровергла: «Слепаков не разводился, это я что-то напутала». Но знакомые лишь усмехнулись: Собчак - и напутала? Да у нее мозги как компьютер! А вот язык за зубами не всегда держится... А внимательные поклонники пролистали соцсети Семена и обнаружили: на безымянном пальце Слепакова кольцо не блестит уже несколько месяцев.

Роковой танец

Слепаков и Ходченкова познакомились в 2017 году на съемках сериала «Домашний арест», который придумал Семен. Тогда еще никто и подумать не мог, что он станет суперхитом. Ходченкова, которая уже засветилась в голливудских блокбастерах, стала главной актрисой проекта, и заполучить ее для продюсеров было большой удачей. Длинноногая красавица Света сыграла провинциальную стриптизершу, которой удалось выбиться в столичные политтехнологи. Самой запоминающейся ее сценой стали танцы на шесте. Причем эротичные финты, от которых у мужской половины съемочной группы отвисла челюсть, Ходченкова придумала сама.

Пляска героини у шеста в «Домашнем аресте» - ну очень запоминающийся эпизод! Фото: Канал ТНТ

- Я в какой-то момент сказала Семену Слепакову: давайте моя стриптизерша вспомнит молодость, напьется, на шест полезет, - откровенничала Ходченкова в интервью. - Написали сцену, я позанималась, мы поставили танец. Правда, оказалось, что съемка на площадке, где присутствует много людей, в том числе мужского пола, - куда менее комфортная вещь, чем репетиции один на один с тренером-девушкой. Но в итоге пилон стал моей страстью - теперь танцую для себя.

Говорят, именно после этой сцены между коллегами и вспыхнула страсть.

- Света так органична - в ней есть жесткость, организованность внутренняя, понимание, чего она хочет, где нужно приложить усилия или сделать паузу. Я наслаждался ее работой на съемочной площадке, - восхищался актрисой Слепаков.

Но на площадке чувств Семена и Светланы никто не заметил.

- Работали мы долго, около девяти месяцев, - рассказал «КП» актер Владимир Симонов. - Семен - отличный парень, с ним легко: давал свободу импровизации. Конечно, мы все общались, но сразу после съемок по ресторанам не бегали, все культурно. Да и что эта дружба на площадке - она заканчивается, как только заканчивается проект...

В прошлом году на презентации пилота «Домашнего ареста» две любимые женщины юмориста встретились лицом к лицу. Но тогда никто и виду не подал, что что-то не так. Да и через несколько месяцев, получая премию за сериал, Слепаков со сцены рассыпался в любезностях супруге (к тому времени, если верить Собчак, уже бывшей).

- Спасибо моей жене за то, что поддерживала и все это время была рядом, - благодарил шоумен.

И даже после неосторожного заявления Ксении Семен и Карина снова появились вместе. У обоих на безымянных пальцах вопреки слухам вновь красовались снятые когда-то обручальные кольца...

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Любимые уши

В светской тусовке шепчутся, что Слепаков для Ходченковой - партия очень выгодная. Если Карина прошла с мужем тернистый путь от небольших проектов до хитовых сериалов, то Светлане достался уже успешный продюсер-миллионер, одна из главных звезд ТНТ.

«Таких женщин, как Светочка, сдержать ничего не может, если они идут наперехват женатого мужика. Как истребитель пятого поколения. Как бесшумная субмарина-охотница», - написала о новом романе Ходченковой скандальный блогер Лена Миро.

При этом 36-летняя красавица Светлана - одна из самых завидных невест нашего шоу-бизнеса. Ее первый и пока единственный брак с актером Владимиром Яглычем тоже начинался как служебный роман на съемках сериала, но в 2010 году супруги со скандалом развелись. Несколько лет актриса встречалась с одним из известных донжуанов в звездной тусовке, рекламщиком Георгием Петришиным (в числе его девушек - телеведущая Анфиса Чехова, актриса Настя Задорожная, выпускницы «Фабрики звезд» Вика Дайнеко и Рита Дакота). На Свете Петришин собирался жениться и даже сделал предложение прямо на сцене во время спектакля. Последний раз их видели вместе почти два года назад, в соцсетях Светлана от Георгия отписалась - по нынешним меркам, считай, вычеркнула из жизни.

Супруга Слепакова Карина по профессии юрист.Фото: Евгения ГУСЕВА

А недавно актриса заявила, что вновь счастлива в отношениях.

- У меня есть свободные уши, которым можно выговориться, - рассказала в интервью Светлана (отвечала на вопрос, как справляется со стрессом. Как тут не вспомнить фирменную лопоухость Семена Слепакова! - Ред.). - Они находятся на очень любимом, преданном человеке, к которому я прихожу и говорю: «Так, мне сейчас не нужно ничего советовать. Я просто поговорю и уйду». Очень помогает!

А вот скептики заявляют: тщательно подогреваемые слухи о романе - грамотная пиар-акция. Ведь никто и ничто так не помогает новым проектам, как интрижка на камеру. Хочешь раскрутить новый сериал с Ходченковой - придумай роман с ней. Вот только совместных проектов у пары в ближайшем будущем вроде как не намечается.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Светлана ХОДЧЕНКОВА - заслуженная артистка России. Родилась 21 января 1983 года в Москве. В кино с 2003 года, дебютировала в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину».

Сыграла более 80 ролей, в том числе с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским во всех частях фильма «Любовь в большом городе», а также снялась в нескольких голливудских блокбастерах («Шпион, выйди вон!», «Росомаха: Бессмертный»).

Семен СЛЕПАКОВ - актер, сценарист, продюсер, автор песен, в прошлом - капитан команды КВН «Сборная Пятигорска». Родился 23 августа 1979 года в Пятигорске. В 2006 году вместе с Гариком Мартиросяном реализовал проект «Наша Russia», с 2010 года - резидент шоу Comedy Club. Писал сценарии к сериалу «Универ», «СашаТаня», продюсер сериала «Интерны». Автор идеи и сценарист сериала «Домашний арест».

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