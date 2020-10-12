«Нам заморочили голову. Помогите вернуть мое имущество»: Дочь народного артиста СССР Мария Баталова высказалась об уголовном деле

У Марии тяжелая форма ДЦП Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» выступила младшая дочь Алексея Баталова - Мария. Несколько фраз дались ей с большим трудом. У нее тяжелая форма ДЦП. Она не ходит, практически не говорит, печатает на компьютере одним пальцем. Но ясно мыслит, во всяком случае, очень старается.

- У меня есть мать и сестра. Нам не нужна опека, - сказала Мария Баталова. - Нам заморочили голову. Моя мама не читала бумагу, которую ей дали подписать. Помогите вернуть наше имущество, то, что зарабатывали мои бабушка и папа. Я никогда не подписывала договор ренты. Я очень расстроилась, что лишилась трех квартир.

Этими короткими фразами, напечатанными на компьютере, Мария Баталова выразила суть громкой скандальной истории, которая потрясла общественность пару недель назад.

Напомним, в средине сентября стало известно, что вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и его дочь Мария подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной.

Уголовное дело по факту мошенничеству в особо крупном размере уже возбуждено, правда пока - в отношении неустановленных лиц. Вдова Гитана Аркадьевна и Мария Баталова признаны потерпевшими. Следственный комитет изъял все документы, по которым имущество Марии оказалось в руках Натальи Дрожжиной.

Дрожжина – актриса, но больше прославилась на попроще благотворительной деятельности. Ее мужа Михаила Цивина журналисты обычно тоже называют «меценатом». И вот почему.

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Три года назад после смерти Алексея Баталова Дрожжина и Цивин окружили семью народного артиста как будто бы искренней заботой и вниманием. Увы, итог этой заботы и дружбы получился в общем-то ожидаемый.

Сейчас, по мнению Гитаны Аркадьевны, эта лукавая пара завладели имуществом Баталовых. Они оформить с Марией договор-ренты и генеральную доверенность, по которой распоряжались не только недвижимостью, но и ее банковскими счетами. В результате, семья артиста лишилась: трети своей четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной, мастерской Алексея Владимировича (она находится на 1-м этаже в том же подъезде, что и квартира), еще двух квартир, одна из которых - на Кутузовском проспекте, другая – в районе Самотечной площади. Недвижимость отошла Дрожжиной на основании заключенного с Марией Баталовой договора пожизненной ренты. Опустели и банковские ячейки. Как утверждает Гитана Аркадьевна, на ее счету было 107 тысяч долларов.

Михаил Цивин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сейчас все документы проверяют следственные органы. На имущество Натальи Дрожжиной наложен арест.

Как выяснилось на программе у Малахова, это не первая подобная история в жизни Цивина и Дрожжиной. Они и раньше уже оформляли договоры-ренты с одинокими, пьющими, пожилыми, больными людьми из так называемой группы риска.

В результате, сейчас им принадлежит около полтора десятка квартир в центре Москвы. Частный детектив Эрнест Асланян собрал некоторые факты, которые дают основания полагать, что это был не совсем чистый риэлтерский бизнес, хотя со стороны он выглядит вполне законно: «жертвы» же сами подписывали договоры, никто их паяльником не пытал. Поэтому если и можно кого-то винить, так это собственное простодушие и юридическую безграмотность.

– На эту семью зарегистрировано много недвижимости. 10 квартир – на Наталью Дрожжину и 7 - на Михаила Цывина, - рассказал в эфире частный сыщик Асланян.

Возникает вопрос: откуда такие доходы у двух пенсионеров? На какие средства они покупали квартиры? Дело в том, что эти квартиры не покупались за деньги, а были получены по договорам ренты или обмена.

Баталова Мария, слева - Наталья Дрожжина, справа - Гитана Аркадьевна Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По словам Гитаны Аркадьевны, в ее мобильном телефоне Цивин установил прослушку. Михаил Семенович мог получать почту и с Машиного компьютера. Теперь он якобы угрожает, что опубликует ее частную переписку, касающуюся отношений с Гитаной Аркадьевной. Вроде бы эти отношения были сложными.

Кроме того, по версии Михаила Цивина, Гитана Аркадьевна настаивала на оформлении договора ренты, чтобы имущество, которое было записано на Марию, не досталось ее старшей сестре Надежде (от первого брака Алексея Баталова).

В общем, история очень запутанная. Но мы надеемся, что в ней нам помогут разобраться следственные органы.

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