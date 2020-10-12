"Никого так не любила": Лариса Гузеева измучена смертью родного человека

Актриса была очень близка с родительницей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева за словом в карман никогда не лезет, а уж если надо кому врезать, так ее острое словцо - прямое тому доказательство. Поклонники любят бойкую актрису за ее строптивый характер, смелость и честность. Зрители шоу "Давай поженимся" не раз являлись свидетелями того, как 61-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. Кроме того, артистка часто в личном блоге и в телеэфире откровенничает о пережитых горестях и радостях.

Лариса Гузеева в 2018 году похоронила маму Альбину Андреевну. Боль утраты настолько глубоко сидит в душе звезды фильма "Жестокий романс", что она вылила всю свою скорбь в одно сообщение. "Мой Ангел! Два года без тебя. Никого так не любила. Спасибо. Прости", - прокомментировала Лариса Андреевна душевные муки. Она опубликовала фотографии родительницы.

Ранее она признавалась, что после смерти мамы была как в аду. "Ад, который я пережила после ухода мамы, не сравним ни с чем. Все остальное рядом не стояло... Не думаю, что когда-нибудь переживу ее уход", - делилась болью Гузеева.

Когда Альбина Андреевна умирала, актриса ушла из антрепризы и перестала принимать приглашения на съемки в кино. Приезжая навестить родительницу в больницу, она знала, что конец близок. На съемки "Давай поженимся" Гузеева была вынуждена ездить через не могу. "Плакать нельзя - грим. Вот это был ад. Пока я там Петрушкой прикидывалась, надо было просто держать маму за руки... Вот это был ужас", - убивается знаменитость.

Гузеева понимает, что жизнь продолжается, а маму не вернуть, но признается, что смерть близкого человека выбила ее из колеи и пока она не в силах справиться с горем: "У меня дети, у меня семья. Жизнь разделилась на "до" и "после". Конечно, я собрала себя, пытаюсь держаться. Но смысл пока не могу найти, все потеряла...".

Актриса была очень близка с родительницей. "У нас с мамой была наша жизнь. Все мечтали о хороших мужчинах, а я просто мечтала жить с мамой. Я была абсолютно ее дочь! Я до сих пор не могу ни с кем о ней говорить, это самое интимное и тяжелое, что было в моей жизни. И все стало мне неинтересно", - не находит себе места знаменитость.

Она признается, что нет минуты, чтобы она не думала о маме: "Что бы я ни делала, вспоминаю ее. Все связано с мамой. Ехать на море - а как без нее? Последние 22 года отдыхали вместе, подстраивалась под нее. Утром ухожу - она меня не провожает, вечером прихожу - не встречает. А всегда встречала... У меня не было необходимости в подругах, если я хотела посидеть и поболтать, могла сделать это вместе с мамой. Я только с ней была сама собой... Я очень скучаю... Не с кем разговаривать... Мне хотелось наряжаться для нее, если что-то получалось и были успехи - надо было поделиться с ней. Хотелось достичь высот, чтобы она гордилась...".