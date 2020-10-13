«Может откроем мою личную «Давай поженимся?»: Василиса Володина не стала возвращаться в телеэфир

Василиса Володина опасается заболеть, поэтому самоизолировалась и с весны на съемки не ездит. Фото — кадр программы «Давай поженимся!».

46-летняя Василиса Володина вот уже полгода не появляется в «Давай поженимся!» Новые выпуски телешоу по будням в эфире – телеведущая Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова все также бодро соединяют одинокие сердца. Мы посмотрели - проект ничего не потерял из-за отсутствия мнения астролога. А где же Василиса, почему она так и не вернулась в популярное и любимое телезрителями шоу?

У Володиной в «Давай поженимся!» роль была небольшая, но яркая – зачитывать свои астропрогнозы участникам. Определенный колорит это программе добавляло. Но пандемия внесла коррективы – зрителей в студию теперь не приглашают. А Василиса ушла в неоплачиваемый отпуск сама – боится заразиться коронавирусом. И имеет полное право принять такое решение – здоровье дороже всего. Ни весной, ни летом, ни осенью Володина решила не выходить на работу. Передачи на месяц эфиров снимают подряд за пару дней.

Роза и Лариса работают – на съемках соблюдают все меры безопасности: тестирование, контроль температуры, дезинфекция. Лариса ни раз подчеркивала она работает не ради денег – у нее все давно есть: «Мы должны развлекать зрителей, быть на передовой». Это важно, когда многие самоизолировались дома у телевизоров. Роза добавляла и еще одну причину бесперебойной работы: «Программу делаем не только мы. В команде еще работают операторы, редакторы, продюсеры, монтажеры, режиссер и многие другие люди. Если мы не выйдем на работу, кто будет кормить их детей?»

А Василисе есть чем кормить своих детей, она может себе позволить неоплачиваемый отпуск – ее «фабрика» по производству самых разных астропрогнозов работает бесперебойно. К примеру, предсказания на тему личной жизни и деторождения от маэстро - от 70 до 150 тысяч рублей. Сотрудники Володиной составят гороскоп по более приемлемым ценам.

Может себе позволить Василиса и откровенно высказаться на тему своего отсутствия в эфирах. Правда только в комментариях к своим постам в инстаграме. Какие-то откровенные высказывания потом вдруг исчезают, что-то на месте. Но мы фиксируем комментарии-откровения звезды телеэкрана.

Вот несколько последних интересных откровений. Естественно, у астролога на страничке в основном собрались люди, которые верят в гороскопы. Часто пишут: «Василиса, вы больше не вернетесь на «Давай поженимся»? Без вас не интересно». Ответ Володиной: «Не интересно, зачем смотреть?» Астролог даже интересуется у подписчиков: «Может быть, откроем мою личную «Давай поженимся?» Правда непонятно в каком формате это возможно, но у популярного эксперта креативные идеи продаются активно.

Астролог порой откровенничает с подписчиками.

Как известно, Василиса хочет записывать свои прогнозы дистанционно - из дома. Однако это нарушит формат шоу, поэтому подобная практика не вводится. По слухам, Володина обижается из-за того, что ей не дают возможность вещать без выезда на съемки. Но гороскопы – это, скорее развлекательный элемент, добавляющий динамику передаче. Женихи и невесты теперь делают свой выбор и без советов астрологов.

Зацепила Василиса и коллег. В ответ на претензию подписчицы: «Вы же предали девочек-партнеров по «Давай поженимся». А они геройски борются каждый день, отдавая частицы своих душевных сил на каждого и каждую». Тут Василиса не сдержалась: «Вы серьезно? Геройски прям борются? Ну да, однозначно!» А вот дать однозначный ответ на вопрос, когда Володина решит возобновить работу в передаче - пока невозможно. Никто не знает, когда закончится пандемия. Василиса Володина за 12 лет эфиров в рейтинговом проекте наработала многомиллионную аудиторию, поэтому обеспечила себе заработок на продолжительный период.