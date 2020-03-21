«Молюсь, чтобы этот прогноз не сбылся»: астролог Василиса Володина предрекла долгий выход из последствий коронавируса

Пока ученые и медики по всему миру расшифровывают геном китайской болячки, чтобы создать вакцину от коронавируса, а экономисты описывают возможные сценарии развития кризиса, астрологи пытаются найти свое, космическое, объяснение пандемии. Так, одна из самых популярных экспертов Василиса Володина, знакомая зрителям прежде всего по шоу «Давай поженимся», представила свое видение ситуации. В своем блоге в Инстаграме астролог ответила на нападки скептиков, почему она «упустила» коронавирус, раз так точно считывает влияние звезд и даже утверждает, что предсказала смену правительства в начале года.

- Астрологические перспективы этого года давно просматривались как крайне сложные. Я писала неоднократно, что в 2020 году целых 6 затмений - это очень много, - объяснила Володина. - И еще одно затмение конца декабря 2019 года тоже влияет значимо на то, что сейчас происходит. Затмения – очень важный и тревожный астрологический фактор, всегда создающий чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства. Обычно в году 4-5 затмений. Больше – грустно. Напомню, что 7 затмений было, например, в 1917 году. Все помнят, чем он славен.

Январские изменения в правительстве России, масштабные экономические новости, начиная с марта, включая колебания курса рубля – все это в моем прогнозе есть, все сбылось. Коронавируса нет. Почему? Потому, что затмение всегда преподносит сюрпризы и неожиданности. Сбивает привычный ход событий в сторону. И еще потому, что я в принципе не знала о существовании такой темы (так же, как и вы, и большая часть врачей) еще пару месяцев назад. Наконец, потому, что наше знание о мире ограничено, и не признавать этого глупо.

Чтобы подкрепить свои прогнозы «матчастью», Василиса Володина привела слова астролога 17 века (Уильям Лилли, труд «Легкий и привычный метод…» 1652 года), связав возникновение пандемии с затмением:

- Есть упоминания у классиков при описании затмения под владычеством Сатурна – именно оно было в конце декабря 2019 года и запустило эпидемию. Классики говорят: «Такое затмение приносит бедность, несчастья, плач, тщетные страхи, смертность, особенно среди старых людей, поражение болезнями выжившего скота и заражение людей от этого скота (например, когда люди едят мясо больных животных). Такие эпидемии обсуждались астрологами 17 века как вполне реальные. Кто бы знал, что и в 21 веке такое возможно… Последствия, по методике Птолемея, могут длиться дольше трех с половиной лет. На этом месте хочется плакать – трех с половиной лет.

Володина уверена, что соединения планет выпустили из бутылки двух джиннов – вирус и экономические проблемы.

- Первый аспект кульминировал в январе. Второй будет становиться все сильнее к началу апреля, потом немного ослабнет и снова начнет нарастать в июне-июле. А потом еще раз будет сильным в ноябре, - предрекла астролог. - И больше всего на свете я сейчас хочу, чтобы этот прогноз не сбылся. Надеюсь, что цикл Юпитер-Плутон не связан с происходящим так явно. Или что мы ограничимся только апрелем, и дальше дело не пойдет. Давайте мечтать и молиться об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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А вот саму Володину это нисколько не удивило. «Предсказано!» - емко написала она в своем Инстаграме, разместив фото двух премьеров - бывшего и только что назначенного (подробности).