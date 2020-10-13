Disney представил в Одноклассниках премьеру трейлера к фильму Последний богатырь: Корень зла

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в прокат 1 января 2021 года.

В социальной сети Одноклассники состоялась эксклюзивная премьера нового трейлера приключения Disney «Последний богатырь: Корень зла». Пользователи соцсети первыми увидели кадры одного из самых ожидаемых фильмов следующего года.

Картина выйдет в широкий прокат 1 января 2021 года: в первый день Нового года зрителей ждет невероятное путешествие в Белогорье, в котором им предстоит встретить не только уже знакомых героев Ивана и Василису, Бабу Ягу и Водяного, Варвару и Галину, но и совсем новых персонажей — красавца-богатыря Финиста и боевого Колобка, в голосе и мимике которого аудитория узнает неподражаемого Гарика Харламова.

Первый официальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла» эксклюзивно появился в группе Disney Россия в ОК. Посмотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV. Фильм производства Disney; Yellow, Black and White и телеканала «Россия».

Постер фильма "Последний богатырь: Корень зла".

Зрители долгожданного продолжения любимой сказки вновь окажутся в волшебном Белогорье, в котором царит мир и спокойствие, а зло побеждено. Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо, Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста — мощи и красоты хоть отбавляй.

Однако когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.