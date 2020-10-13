«Комсомолка» поставит открытую студию на форуме «Экология»

Макет студии «КП» на форуме «Экология»

Команда журналистов федерального холдинга «Комсомольская правда» примет участие в деловой программе XI Международного форума «Экология».

На форуме будет работать открытая студия, где участники и гости смогут обсудить актуальные проблемы сбережения ресурсов и новых технологий, обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду. Партнер открытой студии «КП» - Российское экологическое движение, которое возглавляет Рашид Нургалиев.

Открытая студия станет частью мультимедийного проекта «Чистая страна» - создаваемого журналистами «Комсомольской правды» для освещения проблем сохранения природы, устойчивого развития и поддержки экологических инициатив. Проект объединяет все платформы: раздел Экология на сайте kp.ru, еженедельную программу на Радио КП и спецвыпуски в газете «Комсомольская правда». Журналисты и активисты проекта также участвуют в акциях, форумах, дискуссиях. Сайт проекта - chistostrana.ru, оператор проекта АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна», руководитель и продюсер проекта Александр Чекшин (chekshin@gmail.com).