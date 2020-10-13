Прогноз экономистов РАН: второго карантина не будет, а бюджет наполнят за счет повышения налогов

Опыт жесткого карантина показал, что закрытие предприятий промышленности, строительства и сектора производственных услуг слабо влияет на эпидемиологическую ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будет развиваться экономика страны — на этот вопрос ответили ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они опубликовали свой очередной квартальный прогноза. «Комсомолка» изучила документ, и узнала, стоит ли опасаться новых нерабочих дней из-за коронавируса, что будет с рублем, и чем закроют дыру в бюджете.

ВСЕ БУДУТ РАБОТАТЬ

Эксперты уверены: второго периода нерабочих дней ждать не стоит.

- Во-первых, опыт локдауна показал, что закрытие большинства предприятий промышленности, строительства и сектора производственных услуг слабо влияет на эпидемиологическую ситуацию, но при этом приводит к неприемлемым экономическим потерям, - говорится в документе. - Во-вторых, сама опасность второй волны будет, скорее всего, ниже за счет накопленного популяционного иммунитета и большей готовности системы здравоохранения.

Первая волна ковида нанесла российской экономики ощутимый ущерб — 8% в годовом выражении. Хотя аналитики предсказывали более серьезный урон, сравнимый с тем, что понесли другие страны. Ученые объясняют это отечественное экономическое чудо:

- Ограничения в России, в отличие от других стран, минимально затронули сельское хозяйство, строительство и значительные сегменты промышленности. В условиях кризиса росло производство пищевых товаров, химической и фармацевтической продукции. Удар локдауна также смягчила относительно низкая доля непроизводственных услуг в ВВП страны: на 10% ниже, чем в развитых странах.

Проще говоря, закрывшиеся в период нерабочих дней магазины и рестораны не вносили большой вклад в экономику страны, а промышленные гиганты продолжали работать.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И РОСТ НАЛОГОВ

По прогнозу, казна по итогам года не досчитается 4,8 трлн рублей. Доходы упадут на 15,8% - в первую очередь за счет сокращения поступлений от налогов. А расходы наоборот вырастут на 8,2%.

- В 2021 году мы ожидаем дальнейшего снижения бюджетных доходов, - пишут ученые. - Однако по налоговым поступлениям ожидается от 1,5 до 5% прироста.

Специалисты ждут, что нефть снова подорожает, а значит, добытчики будут платить в бюджет больше налогов. Кроме того, скажется и повышение акцизов на табак.

- В 2022-2023 годах рост бюджетных доходов будет обеспечиваться преимущественно ненефтегазовыми налогами, - говорится в прогнозе.

То есть казну будут наполнять уже не нефтяники, а простые люди и предприниматели. По НДС, НДФЛ и налогу на прибыль прирост ожидается 7-7,5% в год.

По итогам года российский бюджет не досчитается 4,8 трлн рублей. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

РУБЛЬ БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ

По итогам года курс рубля к доллару составит 71,3. Если заглянуть чуть дальше в будущее, ничего хорошего национальную валюту не ждет. В 2021-м за один доллар в среднем будут давать 73 рубля, а в 2023-м все 75.

Конечно, это ниже, чем текущий курс, но тенденция к ослаблению рубля налицо.

- Во второй половине 2020-го на это играла и геополитическая напряженность, и снижение ключевой ставки. Российский рынок стал менее привлекательным для нерезидентов, а отток капитала продолжился. - резюмируют исследователи.

РЫНОК ТРУДА

Экономисты уверяют: резкого роста безработицы ждать не стоит. Да, по итогам 2020-го без дела окажется на 400 тысяч больше россиян, чем обычно, но явление это временное. Дальше цифры, по прогнозу, пойдут вниз.

Конечно, все карты может спутать пресловутая вторая волна коронавируса. Тем более тенденции в этой сфере интересные.

- Оптимизация рынка труда происходит одновременно с увеличением численности населения в трудоспособном возрасте, - отмечают экономисты. - В результате пенсионной реформы трудоспособных стало больше на 200 тысяч человек. Дефицит труда стремительно превратился в избыток.