«Пытается предвосхитить действия Лукашенко»: эксперт прокомментировал "ультиматум" Тихановской

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская пытается предвосхитить некоторые действия президента республики Александра Лукашенко. Так в эфире Радио «Комсомольская правда» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал "ультиматум" оппозиционного политика.

Как писал сайт kp.ru, Тихановская объявила ультиматум властям республики с требованиями отставки белорусского лидера, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. В противном случаи политик грозит устроить национальную забастовку и остановить всю экономику.

«Если бы сейчас Лукашенко отпустил всех фигурантов [находящихся в СИЗО, с которыми он встречался 10 октября - прим.ред], потому что с ними договорился, они согласились с тем, что он президент, в этом случае этим оппозиционерам бы потом никто не поверил. Даже если бы кто и поверил, за ними бы тянулся такой шлейф», - отмтеил эксперт.

По его словам, Тихановская пытается предвосхитить подобного рода события, поскольку некоторые оппозиционеры сейчас могут согласиться на условия Лукашенко, выйдут из СИЗО и признают его президентом. «Если не согласится, в данной ситуации она может сказать, что она выставила условия президенту Белоруссии, он на эти условия либо не пошел, она будет с ним бороться, либо наоборот, если он их выпустит, значит, он пошел на ее условия. И она добилась освобождения этих политических заключенных», - пояснил специалист.

Что касается угрозы политика по поводу общенациональной забастовки, Безпалко отметил, что сейчас в Белоруссии начали перекрывать дороги, и Тихановская «играет на обострение». Эксперт уточнил, что, находясь за рубежом, политику будет сложно управлять протестами, но она может влиять на ситуацию, учитывая, что у нее «есть кураторы, есть определенные возможности».

При этом Безпалко считает, что происходящее сегодня нельзя назвать «переломной точкой», но можно говорить о «каком-то переломном периоде», который начался с 9 августа, дня президентского голосования, и, может закончиться в ноябре-декабре, когда из-за погоды протесты могут прекратиться.

Эксперт добавил, что на данный момент сложно прогнозировать, чем конкретно закончатся процессы в республике, поскольку это зависит от «слишком большого количества факторов», среди которых внутриполитические, внешнеполитические, отношения с Россией, финансово-экономическое положения в стране, объемы производства, продаж, экспорта-импорта.