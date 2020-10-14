«Ваша зарплата - это бутылка плохого вина, которое я пью по вечерам»: Как министр из провинции отстроил дворец на 56 комнат под Москвой

В самарской администрации ходили красивые легенды о «мордовском принце» Гришине. Там пареньком, начинавшим строить Сочинскую олимпиаду и почему-то оказавшимся в самарской дыре, любовались. Фото: progorodsamara.ru

Часть 1.

«ЛУЧШИЙ ГУБЕРНАТОР»

Интересно, знает ли ФСБ или кто-нибудь в Кремле, как на самом деле в регион заходят назначенцы? Поверьте, мордовская команда Николая Меркушкина в Самару вошла самым обыкновенным для Руси образом.

- Мне назначили встречу в «Москва-Сити» двое, - вспоминает самарский бизнесмен, владелец компании «Современные медтехнологии» Сергей Шатило. - Мы, говорят, заходим в регион. Ты планируешь в Самаре работать? Пожимаю плечами: а что? Плати (называют цифру). Я просто плюнул и ушел.

- Дали работать? - спрашиваю в уверенности, что речь пойдет о бесчинстве страшной «мордовской мафии».

- Да в Самаре не было лучше губернатора, чем Меркушкин! - вдруг решительно сказал Шатило. - Люди это скоро поймут. Вы посмотрите, какие в области дороги. Сколько всего построено! Меркушкин и его команда - разумные, деловые люди. Мне дали работать, конечно. Получился хороший проект.

- Подождите, - запутываюсь я. - Люди губернатора вымогали долю, а вы его называете лучшим?!

Шатило философски пожал плечами:

- Да! Но он дело делал.

Потом он как-то спросил самого Меркушкина из чистого любопытства: кто все-таки деньги у него просил?

- Губернатор сильно тогда разозлился, - вспоминал бизнесмен. - Закричал: «Не давай этим сукам!»

- Так кто эти люди?

- Был человек в окружении, он координировал.

- Да, был персонаж, - вспомнил я слова экс-главы Госфинконтроля Самарской области Ольги Михеевой. - Бывший силовик (фамилия известна редакции. - В. В.). К нему заходили застройщики - четко два раза. До заключения контракта и после.

«В какой богатый серпентарий попал наш герой Алексей Гришин, - думал я при этом милом криминальном разговоре, словно я в Абхазии или на Сицилии. - Хороший мальчик из уважаемой семьи, отпрыск ректора Плехановки, друг юности сына губернатора (к тому времени этот сын был уже вице-премьером Мордовии). С блестящей карьерой: «Оборонстрой» - «Олимпстрой» - министр строительства Самарской области...»

- С Гришиным работали? - спрашиваю.

Шатило вздрогнул.

- Старался его избегать, - нахмурился он. И рассказал, как в Самаре кардиологическую клинику строил.

Мордовская команда Николая Меркушкина в Самару вошла самым обыкновенным для Руси образом. Фото: volga.news

КАК ОСВАИВАЛИ РЕГИОН

- Я год провел в тюрьме, - сказал бизнесмен. - Пришили «спящую» статью УК «картельный сговор» (на всю Россию 6 таких уголовных дел. - В. В.), но суд отменил арест.

- Зачем посадили?

- Не дал показания на губернатора.

История Шатило в общем-то проста. Николай Меркушкин в те дни, как всегда, любовно обустраивал вверенный ему регион, как хороший крестьянин - избу. По общерусской традиции расставляя своих людей с прицелом, чтоб каждый пас отдельную отрасль, как пастух стадо. Семья мигрировала в Самару. Это местные жители видели по магазинам - мордовские продукты теснили товары аборигенов. Расцветал «саранский импорт».

- Он привез команду и рассадил их на потоки, - рассказывал мне депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Придумал, например, областной фонд жилья и ипотеки, который стал основным подрядчиком и застройщиком жилья для населения. Фонд поддержки индивидуального строительства на селе - оператором сельского строительства. В итоге в первом фонде дыра в 1,8 миллиарда (директор под стражей), во втором - 2 миллиарда (руководитель, однокурсник сына губернатора, Костин под следствием).

Точно так же, по мнению критиков Меркушкина, «мордва» решила прибрать медицину. Появился проект кардиоцентра на модных условиях государственно-частного партнерства. Область давала бизнесмену (Шатило) бесплатную землю, коммуникации, налоговые и прочие льготы. При этом кардиоцентр оставался собственностью инвестора.

То есть, с одной стороны, казна не тратилась на дорогую больницу, с другой - весь «сердечный» медицинский рынок уходил в руки Шатило.

- Не было у Шатило денег на такой мощный объект, - уверяли источники в самарском правительстве. - Ясно, что это деньги Семьи...

Но сам бизнесмен утверждает, что травля Меркушкина - пример фирменной самарской зависти. Что проект похоронен зря. А скелет клиники на 25 тысяч кв. м стоит памятником самарскому идиотизму.

- И все-таки что не так с министром строительства Гришиным? - спросил я у Шатило. - Его арестовали, слышали?

- Выиграл я один тендер, - нахмурился предприниматель. - Меня тут же вызывает Гришин. И мягко советует больше без разрешения ничего не выигрывать. Я сразу все понял и стал держаться подальше.

«ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ. С ТАРАКАНАМИ»

В Самаре губернаторское правило «Мне все равно ничего не будет» (Меркушкин это выпалил на одном из совещаний) приняли буднично. Дескать, да? Ну ок.

Тем более что ничего необычного в регионе не происходило. Главе местного Следственного комитета выдали (в аренду) коттедж по соседству с губернатором, дружили мужики семьями, и команда Меркушкина работала спокойно, воплощая в себе знаменитую «русскую стабильность и поступательное движение вперед».

Но о том, что с министром строительства Алексеем Гришиным что-то не так, в Самаре все-таки шептались.

- Для меня до сих пор загадка, почему федералы не отреагировали на слив хакеров («Шалтай-болтай». - В. В.) четыре года назад, - удивлялся один из спецов местных спецслужб. - Они вывалили в сеть часть скрытой переписки мордовской команды, где уже было все ясно. Там и про гришинский дом с 56 комнатами, и переписка со строителями, которые возводили в его рублевском дворце молельную комнату. Там была даже истерика жены Гришина, недовольной слугами. Скоро на сайте хакеров появилась пометка «Заплачено». Кто-то внес 90 биткоинов (около $100 тысяч), чтобы выкупить компромат. Хакеров арестовали, но никаких уголовных дел по Гришину в Самаре до сих пор нет.

Зато в самарской администрации ходили красивые легенды о «мордовском принце». Там пареньком, начинавшим строить Сочинскую олимпиаду и почему-то оказавшимся в самарской дыре, любовались. Хороший парень, с тараканами!

«Подмосковный «Версаль» появился у проректора МГУ Гришина, когда он был министром в Самарской области»

- Как-то встречаюсь с ним в местном бутике, - рассказывает бывшая сотрудница администрации. - А он шапку там мерит. Говорит, 80 тысяч стоит. Я в провинциальном ужасе: «Сколько?!» А он смеется: «У вас тут все даром!»

- Секретарши от него были без ума, - смеется чиновница. - Алексей любил говорить: «Ваша зарплата - это бутылка плохого вина, которое я пью по вечерам» (супруга Гришина учила секретарш подбирать мужу нормальные вина, но те из-за шока запомнили лишь фразу: «Мой муж пьет вино только с южного склона»).

Провинциальная отсталость аборигенов выводила «принца» из себя. Говорят, он бросал в секретарш телефонами (чем и запомнился чиновничьей Самаре). Одной рассек айфоном бровь (откупился), но в минуты расположения любил показывать фото своего подмосковного дворца.

- «Что ты там делать будешь, в футбол играть?» - смеялись мы, -

вспоминает сотрудница. - А потом увидели по телевизору, как этот дворец штурмует ОМОН. Вот ведь жизнь...

Во время обыска из квартиры и дома Алексея Гришина изъяли деньги, украшения и документы Фото: Оперативная съемка

ЗАРАБАТЫВАЛИ ДАЖЕ НА... БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

И все-таки жаловаться на Меркушкина и его министра по строительству Гришина Самаре стыдно. Это как красавице пенять хорошему стилисту, что услуги его дороги.

Зачем жадничать, когда платит государство. Зачем деньги жалеть?!

Самару «мордва» отстраивала масштабно. По области возводились десятки оздоровительных центров, дороги, мосты, парки и, конечно, циклопический футбольный стадион.

Самара сразу почувствовала нездоровую тягу нового хозяина к мегапроектам. Казалось, властям не важно, что строить. Главное - побольше!

- Задача была максимально затащить в регион бюджетных денег, - рассказывает глава самарского ОНФ Вадим Нуждин. - Под максимально дорогие проекты. Работала целая схема, от проектных организаций до «золотых подрядчиков» - аффилированных с Семьей фирм: «Евроальянс», «Вист». Но основная называлась «Сити» Гришина.

«Золотые подрядчики» почти всегда выигрывали тендеры, причем жадничали - от начальной цены сбрасывали лишь 0,1%.

- В прямой аффилированности Гришина с «Сити» я тоже уверен, - доказывает Хинштейн. - Не могут пустышки с капиталом в 10 тысяч рублей получать многомиллиардные подряды. Я как-то Гришину говорю: «Алексей, ты вообще стыд потерял со своей «Сити». Уже 5 миллиардов денег туда загнал областных, а у тебя «уставник» (уставной капитал) - 10 тысяч. Проходит неделя - смотрю, «уставник» поднимают до 10 миллионов. Значит - точно его фирма!

Сама схема «Как заработать, поднимая Россию с колен» - настоящее произведение русского народного искусства. Все по-хозяйски продумано. Сняли жирок с тендера? Значит, пора подзаработать на проекте.

Тут дело на лету подхватывал Гришин, который, напомним, на сочинской олимпийской стройке как раз заведовал проектами.

- Алексей ввел очень странный вид проектирования - «предварительный», - рассказывал мне его бывший сотрудник. - Например, на совещании вдруг изрекал: «А если вот здесь (чертит на карте точку) построить садик? Давайте закажем исследование: нужен он или нет...» Ну, казалось бы, опроси жителей и все! Но вместо этого какой-то конторе выделялись 10 млн рублей на бумажку, где значилось: «Да, садик поставить неплохо бы». Причем никакого строительства обычно не происходило...

Затем приходила очередь субподряда. Каждый из желающих заработать на украшении Самары шел на поклон к специально отведенному для такого случая человеку.

Неплохой доход, кстати, приносила даже... борьба с коррупцией.

- У них была структура, которая выявляла хищения, - вспоминает Вадим Нуждин. - Все роли были распределены. Профессионалы. Одни находили жуликов, другие говорили им: «Умерьте свои аппетиты, долю будете заносить нам».

В итоге проект, словно тучная, нагулявшаяся на выпасе корова, добредает до самой стройки.

Начинается главный этап «дойки» бюджета. Творческий.

«ТАКУЮ КРАСОТУ РАЗВОРОВАЛИ!»

В Самаре, конечно, сразу вспоминают эпическое строительство футбольного стадиона, которое, по мнению многих, и стало роковым для Гришина (все-таки сдан объект был со срывом всех сроков, да и вместо 14 млрд потратили 22).

В Самаре, конечно, сразу вспоминают эпическое строительство футбольного стадиона, которое, по мнению многих, и стало роковым для Гришина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотя сначала все шло гладко, по старой схеме «дойки» бюджета.

- Для начала они заложили в фундамент непредусмотренную бетонную многометровую плиту, которая стоила миллиард рублей, - рассказывает Хинштейн.

- Зачем?

- Основа бетона - цемент, его везли из Мордовии. Это очень выгодно! Главное - увеличить стоимость проекта. На упреки в срывах сроков команда Меркушкина заявляла: «Вредительская риторика! На кону имидж страны!» Вся их работа была построена по одному принципу - затягивать. Федеральный центр будет вынужден прислать деньги еще.

Но лично мне, мордвину (наполовину), было совестно за другой долгострой «мордовской команды» - Сергиевскую птицефабрику.

Все-таки стадион сделан нормально. По-нашему. По еще меньшиковскому принципу: «Пусть украду копейку, но на рубль пользы принесу».

А там, в Сергиевском районе, безумное зрелище. 4 миллиарда (!) закопанных денег под видом крупнейшей птицефабрики в Поволжье. Деревенские мужики, охраняющие этот металлолом, ворчат: «Такую красоту разворовали».

И все это на фоне почти законченного элеватора, где должно стоять голландское оборудование, но не стоит. Из бюджета аванс заплатили, забирать из Голландии не стали, и даже не пытайтесь понять почему. Просто прочитайте это.

4 миллиарда закопанных денег под видом крупнейшей птицефабрики в Поволжье Фото: Владимир ВОРСОБИН

«Фундаменты корпусов откорма бройлера (108 зданий) выполняются из некачественного бетона, прочность которого зачастую на 30 - 43% ниже проектной, - написано в отчете Госфинконтроля. - Железобетонные изделия... оставляют сомнения в легальности своего происхождения. Монолитные железобетонные полы в указанных корпусах в ряде случаев также выполнены из некачественного бетона прочностью до 40% от проектной, уложены на недостаточно толстую (до 37% от проектной) песчаную подушку, имеют трещины длиной до 20 и более метров. Очевидно, что демонтаж некачественных фундаментов потребует демонтажа всех конструкций, то есть полного демонтажа объектов».

Стройку за счет казны словно специально затеяли в ста километрах от Самары, чтобы спокойно выжать. А выжав, бросить то, что осталась, для прокуроров - дескать, ну идите, считайте, пробуйте доказать.

Не знаю, кого это удивит, но курирующий стройку фабрики чиновник Константин Позмогов покончил с собой. Удивительным способом: семь ножевых ранений...

- Передали слова одного большого деятеля: «Хорошо себя чувствуешь? Позмогов тоже хорошо себя чувствовал», - вспоминает экс-глава самарского Госфинконтроля Михеева, затерзавшая ведомство Гришина проверками. - Потом прислали записку с угрозами, буквы вырезали из газеты, как в «Шерлоке Холмсе» (смеется). В итоге Меркушкин сказал Гришину: «Михеева должна все одобрить или уйти». Я не сделала ни того ни другого. Тогда они просто упразднили Госфинконтроль.

Война на уничтожение

Через пару лет Гришин даже не уезжает - бежит из Самары. Затем уходит в отставку и Меркушкин.

Тут же зашевелились силовики, вдруг заинтересовавшиеся увеличением сметы стадиона «Самара Арена», оздоровительных центров, спорткомплекса «Динамо», технопарка «Жигулевская долина»...

В местном Минстрое прошли обыски, бывшие подчиненные Гришина - Реналь Мязитов, Светлана Моравская (Гришин привез ее из «Олимпстроя»), Дмитрий Костин арестованы. Сообщалось об ущербе в 1,8 млрд рублей...

Семья, конечно, включила аварийные связи. Гришин «спрятался» на посту проректора МГУ, но «принца» все равно арестовали. Отец Алексея, ректор Плехановки подал в отставку.

Меркушкина перевели на экзотический пост - спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Вот только мой приятель-чиновник, мудрый (иногда) аноним, сказал, что по нынешним временам Меркушкин как губернатор... хорош.

- То, что вызывает в тебе праведную журналистскую ярость, прости, чепуха! - снисходительно улыбнулся он. - Много строят - много воруют, пусть так, чем никак. Ткни пальцем в карту, съезди в любую русскую глубинку и увидишь то же самое, только хуже. А в Самаре была драка местных с «мордвой» за ресурсы. Началось она, кстати, с правильного решения Меркушкина - Гришина по переносу строительства стадиона из одного конца города в другой (что подтвердил один из инициаторов переноса - депутат Облдумы Михаил Матвеев. - В. В.). При предыдущем губернаторе Артякове для стадиона выбрали район слияния рек Волги и Самары, где земли были заранее скуплены за бешеные деньги в ожидании выгодной продажи. Но губернатор сменился.

- Когда я пришел к Меркушкину и сказал о всех минусах старого места, тот еще сомневался, - вспоминал Матвеев. - Но когда я сказал, кому это выгодно, глаза губернатора загорелись. Он вызвал Гришина и скомандовал: «Ищем новую площадку!»

- «Мордве» местные элиты этого простить не могли, - говорит чиновник. - Они «попали» не на один миллиард. И началась информационная война на уничтожение, где сразу было видно - кто чей... Поэтому Лешу Гришина даже жаль - он сейчас разменная монета в руках больших игроков.

И если даст нужные показания... (азартно присвистывает).

P. S.

Меж тем в Саранске, где сидит в заточении Алексей Гришин, затевается новое мощное строительство. Меркушкин возводит в центре города дворец (называется, кажется, Дом финно-угорских народов).

Прав, видимо, мой приятель: «Ткни пальцем в карту...»

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