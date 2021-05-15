Кучно пошли: За что арестован уже второй «мордовский принц» Алексей Меркушкин

Ареста Алексея Меркушкина (на фото), младшего сына экс-губернатора сразу двух провинций – Мордовии и Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, ждали давно. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Часть 1.

Часть 2.

ИМПЕРИЯ СЕМЬИ

Наконец это случилось. В аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Минск был задержан, а после арестован «принц мордовский» Алексей Меркушкин.

Удивительно, но ареста младшего сына экс-губернатора сразу двух провинций – Мордовии и Самарской области Николая Ивановича Меркушкина – ждали давно.

Самые нетерпеливые предрекали Алексею неприятности еще в те годы, когда бизнес-империя папы (Николай Меркушкин возглавлял Мордовию долгих 17 лет) казалась неуязвимой.

Империя была выстроена добротно, на века. И прибрала к рукам все отрасли этой уютной, но бедной республики. Практически все, что приносило хорошую прибыль в Мордовии, было в руках многочисленных родственников губернатора и его верных друзей.

Что, кстати говоря, в тучные нулевые годы не считалось чем-то предосудительным.

Социальный контракт между властью и народом - «вы не лезете в наши дела, мы в ваши», распространялся тогда и на губернаторов. С глав регионов требовался «пустяк» - правильный результат голосований на федеральных выборах, и вот тогда на художества князьков Москва брезгливо закрывала глаза.

Николай Меркушкин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Меркушкины же делали выборы шедеврально (Мордовию и Чечню с их знаменитыми почти 100 процентами голосов за нужную партию или кандидата тогда ставили в пример нерадивым губернаторам). И пользуясь благосклонностью Москвы, выкачивали из нее под разные градостроительные проекты колоссальные деньги (из-за чего долги республики стали равными ее бюджету – Мордовия возглавила список самых махровых должников в стране и де-факто стала банкротом).

Скоро границы семейного бизнеса совпали с границами самой Мордовии.

«Все у нас вокруг принадлежит маркизу Карабасу», - посмеивались мордовские подданные.

БЕЗДОННЫЙ ПРОЕКТ

А младший сын губернатора Алексей Меркушкин рос нормальным наследником мордовского трона. В 23 года ему дали поруководить «семейной» кондитерской фабрикой «Ламзурь». Через три года подарили баскетбольный клуб «Рускон-Мордовия». Потом банк ("Мордовпромстройбанк").

Теперь сыну губернатора принадлежала вся развлекательная отрасль, нефтяные кампании, рекламные агентства и несколько фабрик.

Москва «семейную приватизацию» целого субъекта федерации упорно не замечала. Лишь однажды прокуратура попыталась было оспорить приватизацию Семьей местного молокозавода (стоимость акций была занижена раза в три), но ей дали по рукам.

А Меркушкины тем временем готовились к главному, бездонному проекту.

Общепризнанный мастер лоббизма, Николай Меркушкин добился от Москвы невероятного – маленький Саранск получил право проведение матчей Чемпионата мира по футболу. А значит миллиарды на то, чтоб не ударить перед иностранцами в грязь лицом – на инфраструктуру и главное - на гигантский стадион. В котором могло бы уместиться, пожалуй, половина Саранска.

"Мордовия Арена" перед началом матча чемпионата России по футболу между командами "Тамбов" (Тамбов) и "Спартак" (Москва). Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А когда Москва предложила Меркушкину возглавить регион покрупнее - Самарскую область, он, как говорят, попросил об одном - из Мордовии Чемпионат мира не забирать. Мега-стадион достроить.

Москва (к национальным республикам, как известно, она относится чуть нежнее и осторожнее) согласилась.

И отправился княжить отец в Самару, оставив на хозяйстве сына – на ключевой должности заместителя председателя правительства Мордовии по целевыми программам. Меркушкин-младший становится главным по подготовке республики к Чемпионату мира по футболу. Учитывая, что вся строительная, финансовая, логистическая индустрия Мордовии были семейными, это сулило огромные барыши. Работа закипела.

ДВОРЦЫ И НАРЫ

Говорят, именно назначение сына вице-премьером покоробило администрацию президента. Более того, из-за тяжелого характера Меркушкина-старшего, да и аппетитов его Семьи, в Самаре у Николая Ивановича появилось много высокопоставленных врагов. Ситуация осложнялась строительством к Чемпионату мира еще и Самарского стадиона. Оно забуксовало, а отвечающий за эту стройку еще один «мордовский принц» – министр строительства Самарской области Алексей Гришин (сын ректора «Плехановки» и друг детства Алексея Меркушкина) вдруг бежал из Самары.

Скоро Гришин был торжественно под телекамеры арестован в прекрасном подмосковном особняке, который незадолго до этого зло высмеял Алексей Навальный. Стоимость дворца оценили в 360 миллионов.

Алексей Меркушкин на строительной площадке стадиона "Мордовия Арена", 2015 г. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Особняк другого «принца» Алексея Меркушкина оказался... по соседству. Но чуть скромнее 260 миллионов.

Арест Гришина уже почти не оставлял сомнений - следствие откровенно копает под самих Меркушкиных, и следующий – именно Алексей.

Но в то время главой Мордовии был друг Семьи и соратник Меркушкина – Волков. И вероятно, мордовские силовики раздумывали – а вот как Меркушкина (пусть даже младшего) при Волкове посадить?

Депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн, например, категорически уверен – что арестовать «мордовского принца» силовики были обязаны еще осенью. Гришин дал все нужные показания (благодаря чему, видимо, и переведен под домашний арест). Управляющий отделения Волго-Вятского управления ЦБ РФ в Мордовии Александр Теренькин, который, по версии следствия, взял у Алексея Меркушкина взятку в 7 миллионов (закамуфлированную под продажу акций «Ламзури») за отказ от проверки его банка, тоже признал вину.

Но время шло. Империя лихорадочно пыталась спастись, перечисляя в Корпорацию развития Мордовии частями миллиард рублей, который при Меркушкиных из нее волшебно исчез. Казалось, власти готовы простить «опальную семью».

И тут вдруг появилось это странное письмо. Хинштейн вдруг публично обращается к генпрокурору Краснову с прямым вопросом – почему при всех уликах Алексей Меркушкин до сих пор не задержан?

Возможно (по крайней мере не исключено), что история с письмом – уловка силовиков. Обращение сильно перепугало семью, а так как телефоны Меркушкиных (вероятнее всего) прослушиваются, то родня явно наговорила лишнего. Паническое бегство Алексея в Шереметьево было похоже на ситуацию, когда охотники поднимают утку на крыло, чтобы ее сбить.

Теперь в Мордовии ждут суда над младшим сыном экс-губернатора, гадая, кто следующий...

И эти мысли вводят Мордовию в трепет.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Как «принцы» из провинции играют миллиардами и строят дворцы

Сановные отцы бережно растят из своих детей «эффективных менеджеров». Но их карьера однажды все равно идет под откос. Наш специальный корреспондент Владимир Ворсобин выяснял, почему (подробности)

«Ваша зарплата - это бутылка плохого вина, которое я пью по вечерам»: Как министр из провинции отстроил дворец на 56 комнат под Москвой

Сановные отцы бережно растят из своих детей «эффективных менеджеров». Но их карьера однажды все равно идет под откос. Почему? (подробности)