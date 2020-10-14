Офицер химслужбы: Алексей Навальный отравился «Новичком»? Не держите нас за дураков!

Маски при лечении Навального надевали явно не для защиты от жуткого отравляющего вещества. Фото: Instagram.com

Напомним, 20 августа оппозиционеру стало плохо в самолете. Навального ввели в кому, а через два дня отправили в клинику «Шарите» в Германию. Где у него внезапно обнаружили следы страшного боевого отравляющего вещества «Новичок». Но спустя еще две недели Навальный загадочно оказался почти здоров.

Александр Покровский. Фото: Канал RT

Время действия - секунды

- Александр Михайлович, если по времени прикинуть: из гостиницы доехать до аэропорта - ну, пусть час. Там регистрация, посадка - еще полтора часа. Два с половиной. Он взлетел, плохо ему стало через полчаса. Соответственно три часа прошло с момента якобы употребления «Новичка»…

- Сразу договоримся. Если «Новичок» - то это боевые химические вещества (БХВ). Если боевые химические вещества, то время действия - то, что называется «стало плохо», - это в течение минут, иногда секунд. Иногда достаточно одного вдоха. Все зависит от концентрации. Боевые химические вещества создавались для чего? Для того, чтобы действовать на больших площадях малыми концентрациями, то есть долгое время сохранять боевую концентрацию. Никому неинтересно, чтобы человек переболел, а потом опять вступил в бой, его надо сразу из боя исключить, правильно?

- Наверное…

- Существует техническое задание на любой предмет. Вы берете чайник, он должен кипеть на газу или электрической плите и не взрываться. То же самое с химическими веществами. Прежде чем их разработать, необходимо выполнить техническое задание. В нем указывается, на каких площадях применяются, какую стойкость имеет в зимнее время, в летнее. Существуют вещества, которые развеиваются в течение нескольких минут. Например, аммиак. В течение этих минут он способен убить все живое при концентрации в 25%... А здесь нужно сохранять эту боевую концентрацию в течение, допустим, заданного количества дней, месяцев, при любой погоде. Вот в Солсбери, например...

- Там полицейский, который первый осматривал жилище, ему плохо-то стало сразу…

- Нет, ему плохо может быть от чего угодно. Не только ему одному должно быть плохо, а и всем остальным. Причем площадь довольно значительная. Почему? Потому что испарения с одежды никто не отменял. Если вы где-то получили БХВ, то вы получили не просто в нос, вы получили на весь свой организм, на всю поверхность. И испаряемость с одежды - это вторичное заражение. Человек подходит к трупу и получает заражение, умирает рядом с трупом. Следующий подходит к трупу, получает то же самое и умирает. Если этого не происходит, то причины отравления надо искать в другом.

«Технологии стоят миллиарды. Молоток купить не проще?»

- А какова концентрация должна быть «Новичка»?

- Все говорят «Новичок» и думают, что это одно вещество. Это серия веществ, их называют VX-газы. Вы не можете, допустим, взять химическое вещество и засунуть его в таблетку, потому что существует технология. Технология стоит миллиарды. Завод, который это сделает, лаборатория, обучение персонала. Это не один миллиард - это многие миллиарды, и это в течение нескольких десятков лет. Для того, чтобы изготовить одну таблетку для товарища Навального, необходимо потратить десятки лет и десятки миллиардов. Молоток купить не проще?

- Так из-за границы вон бывший разработчик «Новичка» извинения Навальному приносит…

- Он, может быть, отвез формулу, но поймите, что химические боевые вещества - это десятки, сотни, тысячи формул. Это десятки, сотни, тысячи веществ. Это производство. Ты выходишь туда голый, в эту лабораторию… Он говорит: «Я вынес ампулу запаянную…» В каком месте? Он что, дурак? Вытяжные шкафы существуют, перчатки, доступ ограничен, тебе выдают вещество для работы, оно фиксируется, количество граммов, сидит человек, который учет ведет. Вы что? Зашел из помещения в помещение - фиксируется все. Под запись, под видеозапись. Это не просто процесс. Это обалденный процесс. И его выносят на посмешище.

- Вы говорили, что Навальному хватило одной сотой миллиграмма. А при этом вокруг люди бы от такой дозировки тоже бы пострадали?

- Одну сотую миллиграмма невозможно создать технически. Вам надо взять литр и разлить яд. Так эти три клоуна в номере Томской гостиницы начали показывать, как они забирают эту бутылку. Да вы что, ребята, над нами издеваетесь? Они надо мной издеваются. Они хотят сказать, что я дурак, да? Вот когда «Белые каски» в Сирии показывали свое видео, я говорил: они что, хотят сказать, что я дурак? Это видео из Томской гостиницы из разряда «Белых касок». Вы, ребята, учитесь на хреновых примерах. Потом эти мигалки, все это едет через весь Берлин в «Шарите». Вы что, город не жалеете германский? Банкира Кивилиди в 90-х траванули низкопробной ерундой, вымерли все патологоанатомы, которые к этому делу имели отношение. А тут - ходят, бродят, какие-то перчатки на себя надели, намордники. Вы что, ребята, издеваетесь? Какая масочка? Никакой масочки быть не может. Через эту масочку совершенно спокойно все проходит.

У меня вопрос: у Навального был миоз глаз? Миоз - это сужение зрачка. Он сразу схватился за глаза, начал их тереть? Нет. Так чего ж вы атропин туда воткнули? Атропин - это на поле боя. Вот аптечку открываете оранжевого цвета, там написано: в случае, если у вас наблюдается миоз глаз, сужение зрачка, ухудшение зрения, вы немедленно должны взять ампулу с атропином, воткнуть ее в бедро, надеть противогаз и выйти из зоны поражения. Ну а о чем вообще речь-то тогда? Если следующая фаза, когда он потерял сознание и впал в кому, помочь уже нельзя. Ну, одна минута у вас есть в запасе. Все. После этого он заканчивает борьбу, и человек умирает. Вернуть его оттуда невозможно. Навального вернуть невозможно, Скрипалей невозможно. Не-воз-мож-но. Не верите?

Та самая скамеечка в Солсбери, где стало плохо Скрипалям. Когда спецслужбы искали здесь «Новичок», меры безопасности были приняты беспрецедентные. Фото: PA Images/ТАСС

«Дай бог ему здоровья, но...»

- Да я-то вам верю. То есть если и отравили, то это были…

- Ну, если отравили, то ищите что-то другое… Но не говорите слово «Новичок». Вообще не говорите «нервно-паралитические отравляющие вещества». Мало ли веществ, которые действуют аналогично? Просто кто-то действует так, что возврата нет, а кто-то действует так, что может быть возврат и без последствий. Например, есть некоторые лекарства, которые нельзя сочетать со спиртным, - это известно всем врачам. Они предупреждают: несовместимо со спиртным, пишут на упаковке.

- Чувствуется, вас сильно задевает эта история.

- Меня обижает, что нас считают за дураков. Дай бог ему здоровья, этому Навальному и всей его семье - бога ради. Но демонстрировать вот это все расовое превосходство не нужно. Периодическую систему элементов Менделеева не отменил никто! Вращение электрона вокруг протона не отменил никто. Не надо отменять. Все уже сделано. Химия очень конкретная наука, там не может быть фантазий…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр ПОКРОВСКИЙ окончил химический факультет Каспийского высшего военно-морского училища имени Кирова по специальности радиохимик. В начале 1976 года стал начальником химической службы 31-й подводной дивизии, входящей в состав ракетных атомных подлодок Северного флота. Принимал участие в двенадцати боевых службах. Автор книг «Расстрелять», «72 метра», «Робинзон».

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