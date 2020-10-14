«Утром - спорт, днем - работа, вечером - хулиганить»: Друзья вспоминают погибшего три года назад Дмитрия Марьянова

Инга Ильм и Дмитрий Марьянов дружили и работали вместе на многих проектах.

Три года назад не стало звезды фильма «Выше радуги», актёра Дмитрия Марьянова. К годовщине смерти Дмитрия Марьянова - к 15 октября, друзья артиста готовят проект - электронную книгу. В ней собраны многие фотографии, начиная с юности артиста, воспоминания и размышления родных, друзей и партнеров по сценической и киноплощадке.

По словам актрисы Инги Ильм, книга будет распространяться бесплатно.

- Идея этой книги возникла потому, что сегодня стало принято полоскать ушедших или интересоваться исключительно тем, как распоряжаются их наследством. Однако в памяти друзей и близких Дима Марьянов живет, в первую очередь, как прекрасный и талантливый человек,-говорит kp.ru Инга Ильм.-Все воспоминания о нем связаны с радостью, любовью и светом. Я взяла на себя труд поговорить с дорогими ему людьми и записать замечательные рассказы о его детстве, юности и творческой зрелости.

По словам актрисы Инги Ильм, книга будет распространяться бесплатно.

Это теплые слова и смешные истории о человеке, которого любили. Кроме того, электронная версия позволила собрать большое количество уникальных фотографий из его кинофильмов и спектаклей.

Дмитрий Марьянов и Инга Ильм. Фото из архива актрисы

- Диму пригласили в телепрограмму, где я был ведущим — «Зарядка для страны»,-рассказывает актёр Михаил Полицеймако.- Я тогда еще плохо его знал. После эфира вышел проводить на крыльцо. Он такой — из «Сынов анархии» — косуха, кожаные штаны, шлем. Мотоцикл у него какой-то новый, крутой. С багажником. А я из студии — ботиночки, костюмчик. Мы прощаемся, а он говорит: «Дай прокачу тебя на мотоцикле!» Я совсем все это не понимаю. Мне совсем этого не надо. Но отвечаю вежливо: «Ну давай! Только если по двору». И я сел и сразу понял, что сделал очень большую ошибку! Он поехал так быстро, так закладывал на поворотах, так газовал, что я вцепился в него, тряс, бил в спину, я кричал ему: «Хватит! Хватит!» Он не слушал. Потом резко затормозил у крыльца, снял свой шлем и смотрит на меня со своей этой ухмылочкой: «Ну что, испугался?»

Дмитрий Марьянов в Африке. Фото из архива актрисы Инги Ильм

А вот как вспоминает артиста актриса, телеведущая, историк искусства. Автор научно-популярных книг, лауреат премии «Бродский на Искье» Инга Ильм:

«1 декабря очень рано утром у меня всегда раздавался телефонный звонок. Звонил Димка и начинал на меня орать. Ругал на чем свет стоит! И я всегда сначала терялась, потом расстраивалась, а потом соображала: у него же сегодня день рождения! И, конечно, я об этом совсем забыла! Или просто еще не вспомнила! И, конечно, подарок ему не приготовила! Но я собиралась! И несмотря на то, что это шоу повторялось из года в год почти тридцать лет, я всякий раз попадалась. Наконец, твердо решила — все! хватит! больше меня не проведешь! Сразу после разговора я поставила себе будильник на первое декабря, на шесть утра, и похихикала. На этот раз я разбужу его сама! Будет знать! Я не успела его удивить....»

Фото из архива актрисы Инги Ильм

Яркие воспоминания об актере остались и у режиссёра Михаила Шевчука.

-Это было время когда обрушилась страна. Прямо на наших глазах,-вспоминает в книге Шевчук.-Прямо нам на голову. Было даже жутковато по совершенно пустому «Мосфильму» идти. Огромные корпуса – гигантская, крупнейшая в стране фабрика грёз, и ничего не снималось. Единственная картина в запуске «Графиня де Монсоро». И вот спрыгиваешь с лошади, выныриваешь из драк и погонь, отстегиваешь шпагу, а потом долго идешь по пустующей, полузаброшенной студии, выходишь и... вокруг тебя – Перестройка. Дурь какая-то творится. Мы придумали тогда для себя особый образ жизни. Называли его ковбой-панк: утром в седло, вечером в говно. В ночи просто падали. А раннее утро мы с ним проводили в спорткомплексе «Олимпийский». Занимались акробатикой и всяким спортом, плавали. Чтобы хоть немножко прийти в себя. Потом ехали на съемки или на спектакль. А после сразу же опять встречались, общались – обменивались идеями, а потом вперед! В клуб или в гости – хулиганить. Рано утром опять на спорте. Вот такой круглосуточный график. Мушкетерские забавы.