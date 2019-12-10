Как умирал Марьянов: "Дима кричал от боли, подползал к двери"

Спустя два с лишним года после трагической гибели актёра Дмитрия Марьянова дело дошло-таки до суда. Напомним, 6 октября 2017 года звезду сериалов и большого кино доставили в частный реабилитационный центр на окраине подмосковной Лобни. Для самых близких не было секретом, что талантливый артист время от времени уходит в алкогольные пике. Так было и на этот раз. В центре «Феникс» Марьянов пробыл на реабилитации 9 дней. С утра 15 октября он начал жаловаться на боли в пояснице...

На скамье подсудимых - директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова. По версии следствия, женщина запретила сотрудникам центра вызывать актеру скорую помощь. При этом дала указания вколоть ему внутримышечно антипсихотик галоперидол и транквилизатор феназепам - хотя оба эти препарата можно применять только по рекомендации врачей. Когда Марьянов начал терять сознание, консультанты решили везти его в больницу сами. Но было уже слишком поздно. Экспертиза установила, что у актера оторвался тромб и если бы врачей вызвали после первых жалоб, его могли спасти.

Богдановой предъявили обвинение по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» (до 6 лет лишения свободы) и «оставление в опасности» (до 1 года).

10 декабря на заседание в Лобненском городском суде вызвали в качестве свидетеля одного из бывших «пациентов» «Феникса» Романа Истомина. Накануне прокурор попросил закрыть процесс. Журналистов в зал суда не пустили. Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с Истоминым перед заседанием.

Богдановой предъявили обвинение по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПРЕПАРАТЫ КОЛОЛИ В НАЗИДАНИЕ»

Мужчина рассказывает, что реабилитантам регулярно вводили внутримышечно сильнодействующие препараты без всяких врачей.

- Меня тоже кололи галоперидолом. Я от него отходил три-четыре дня, - говорит Истомин. - Это в назидание было другим ребятам. Мол, кто будет идти против условий реабилитационного центра, вот так же будет бродить, как этот овощ. Решения по препаратам принимала только Богданова. А консультантский состав уже все выполнял.

- У реабилитационного центра был свой врач?

- Нет. Никого с медицинским образованием.

- Кто ставил пациентам уколы?

- Консультанты, помощники Богдановой. Но только с ее ведома.

При этом адвокаты Оксаны Богдановой настаивают, что для уколов в центр каждый раз вызывали профессионального нарколога, с лицензией.

- Это всегда был один и тот же человек, - заявил «Комсомольской правде» перед заседанием защитник Богдановой Игорь Кабанов. - Он приезжал, когда возникала необходимость. Эти визиты оплачивали семьи людей, которые проходили реабилитацию. Марьянова этот врач тоже посещал. За это платила его супруга, Ксения Бик.

По словам адвоката, услуги нарколога обошлись ей в 10 тысяч рублей. Спрашиваю об этом наркологе у Истомина. Тот машет головой.

- Не было такого. Я находился в центре больше года, но нарколога никогда не видел. Из посторонних в центр могли иногда приезжать только родные пациентов.

«ДИМА КРИЧАЛ ОТ БОЛИ, ПОДПОЛЗАЛ К ДВЕРИ»

День смерти Дмитрия Марьянова Роман помнит детально.

- Дима ко мне с утра подходил, жаловался на боль в пояснице. Это было примерно в одиннадцать часов. Буквально через часа два ему стало хуже, он начал стонать от боли. Я позвал консультантский состав. Его (Марьянова, - Авт.) уложили на кровать, укололи препаратами. И уже через три часа он, грубо говоря, чуть ли не выползал из комнаты. Просил, чтобы вызвали скорую помощь. Богдановой в этот момент в центре не было. Она все распоряжения отдавала по телефону и в Вотсапе.

Истомин подтверждает, что консультантам Богданова до последнего не разрешала вызывать скорую помощь.

- Было уже видно, что Марьянов в плачевном состоянии. Нельзя было тянуть. Дима кричал от боли, подползал к двери.

В итоге врачей вызывал один из реабилитантов, сумевший добыть телефон. (У «пациентов» все гаджеты отбирались, - Авт.).

По телефону на местной станции скорой помощи ответили, что свободных машин нет. Актер уже терял сознание и его решили везти на личной машине одного из здешних обитателей - она была припаркована в переулке. Но пока добрались до больницы, было уже поздно...

«МНЕ УГРОЖАЛИ»

Кстати, сам Истомин изначально ничего этого на допросах не рассказывал. Ни про уколы, ни про несколько часов кричавшего от боли Марьянова. А потом резко поменял свои показания.

- Я следователю уже пояснил: поначалу я находился под давлением. Я ведь потом пробыл в «Фениксе» ещё несколько месяцев, до февраля. Мне угрожали. В том числе Богданова. Говорила, что мне будет очень плохо, если я расскажу правду.

В качестве свидетеля одного из бывших «пациентов» «Феникса» Романа ИстоминаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас вам поступают какие-то угрозы?

- Нет. Но они просто не знают, где я живу. Лечение было дорогое, моя мама продала нашу двухкомнатную квартиру в Мытищах. Первое время мне после этого реабилитационного центра приходилось несколько месяцев в подвале на стройке вместе с гастарбайтерами жить. Сейчас пашу на трех работах.

В общей сложности Истомин «лечился» в «Фениксе» год и два месяца.

- Помогло? - спрашиваю.

Вздыхает.

- Ну так... Время от времени «куролешу»...

ТРЕБОВАЛ ОТПУСТИТЬ ЕГО НА СПЕКТАКЛЬ

Истомин говорит, что поначалу даже не узнал в новеньком известного актера.

- Разумеется, я до этого видел сериалы, где он снимался - того же «Бойца». Но Марьянова я в первый день не узнал. Он был, как бы это сказать, не в кондиции. Уже потом, когда все сели за стол кушать, услышал, как ребята зашептались: «Смотри, это же Дмитрий Марьянов!»

Роман вспоминает, что актер с другими реабилитантами общался без всякой звездной дистанции.

- Меня, как «ветерана» (Истомин на тот момент находился в «Фениксе» уже больше года, - Авт.) приставили к Дмитрию. Я человек от кино далекий, и мне было очень интересно. Помню, я его все про актеров из сериала «Бригада» расспрашивал. С ним легко было общаться. До того, как его начали колоть препаратами, он всегда старался шутить, был веселым.

- Зачем его кололи? Какие были предпосылки?

- Дмитрий говорил, что у него спектакли в Питере и заменить его некем, требовал, чтобы его отпустили. Ну, ему и начали колоть успокоительные.

СПОСОБ ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ КЛИНИКУ

В зал суда, напомним, журналистов не пустили. Однако «КП» удалось узнать, о чем во время допроса рассказала жена Дмитрия Марьянова Ксения Бик - ее признали потерпевшей по этому делу.

Ранее она уже рассказывала, что центр «Феникс» выбрала по рекомендации знакомых. Сама она об этом месте ничего не знала.

Ксению Бик признали потерпевшей по этому делуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Уже в середине сентября (за месяц до гибели актера, - Авт.) я понимала, что Дима в кризисе и уже не может сам остановиться. Я записала его на прием к специалисту, но Дима отказался. А я уже была готова к любым вариантам. Его нужно было остановить. Мне было неважно, это будет «Феникс» или просто капельница на дому.

Ксения вспоминает, что в один из дней актер заявил, что попытается ещё раз пойти в группу анонимных алкоголиков - раньше у него уже был такой опыт.

- Но в его случае, это было бы только условно «анонимным», - считает Бик.

То есть, был велик шанс, что информация о проблемах популярного актера попадет в прессу и это может навредить его работе в кино и театре.

Правда, в центре «Феникс» с анонимностью тоже получилось очень относительно. На заседании суда была озвучена информация о том, что многие реабилитанты, с его слов, о таком не слышал).

- Я предполагаю, что для Оксаны Богдановой Дима был способом прорекламировать свою клинику, поэтому она не делала из этого особого секрета, - заявила супруга Марьянова.

- Дмитрий сам принял решение о том, что отправляется в реабилитационный центр «Феникс»? - спросили у Ксении Бик в суде.

- Дима был абсолютно адекватен, дееспособен. Да, он сам принял решение ехать в центр...

Ксению Бик допрашивали больше трех часов. Заседание внезапно остановили, потому что Оксане Богдановой стало плохо. Бизнесвумен спешно покинула здание суда, проигнорировав вопросы журналистов. Суд возобновится 17 декабря.

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