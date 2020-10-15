Никаких больше вечеринок: шоу-биз в трауре из-за повсеместной отмены новогодних корпоративов

Празднование Нового года на корпоративе. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

НИ ОДНОЙ ПРЕДОПЛАТЫ

- Заказов нет вообще! То же самое и у коллег. Такого не происходило никогда! - с трудом сдерживается промоутер с 20-летним стажем, директор «Кремль концерт» Сергей Лавров. - Мы находимся в середине октября, завтра ноябрь, нет ни одной предоплаты. Из-за второй волны ковида от заказов впервые отказываются компании, с которыми работаем по 15 лет.

ОТ 300 ТЫСЯЧ ДО 5 МИЛЛИОНОВ ЗА 40 МИНУТ

Новогодние корпоративы обычно стартуют с 20 декабря и вплоть до ночи 31 декабря. После полумесячного "чеса" знаменитости отдыхают весь январь и не скрывают, что заработанное за полторы недели позволяет им очень долго не работать. 40 минут выступления звезды уровня Стаса Михайлова, Григория Лепса, Филиппа Киркорова, «Руки вверх» стоят 3,5-5 млн. руб. Есть и эшелон звезд 90-х, которых бешено заказывали в прошлом году: Кай Метов, Таня Буланова, Шура, Вадим Казаченко. Они выступали за 300-700 тыс. руб. Но в этом году артисты уже с опаской называют такие цифры, практически все идут на переговоры. И большинство предполагаемых выступлений по большим вопросом.

ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИОНЫ ЗА ОСЕННИЕ ТУРЫ

- У артистов нет концертов. Многие уже распускают коллективы, которые вхолостую держали почти год, - объясняет промоутер. - Да и сами добровольно ни корпоративов, ни заказняков не планируют. Это опасно для жизни и кармана. Весной все надеялись, что за лето эпидемия закончится и осенью мы заживем. Многие поставили туры по 50-100 концертов на осень, вложили миллионы в рекламу, внесли авансы за площадку. Но вторая волна «приговорила» эти туры. Поэтому большинство организаторов и звезд рассуждает, что лучше заработать ноль, чем потерять 5 миллионов. А корпоративы это тоже вложение - рестораны просят аванс и прочее. Сейчас все боятся вкладывать.

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕЙ И НОВЫЙ ГОД

В разговоре с представителем ресторанной индустрии чувствовалась обреченность.

- Люди перестали праздновать юбилеи, свадьбы, новогодние корпоративы тоже ушли мимо. Бизнес серьезно пострадал в первую волну пандемии, сейчас ему явно не до вечеринок. Некоторые толком и с удаленки не уходили, - вздыхает Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, заместитель завкафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС. - В отличие от звезд, для нашей индустрии, в которой заняты 2 миллиона человек, это не глобальный заработок, и не панацея от всех бед. Когда отели и рестораны месяцами стояли закрытые и без загрузки, несли колоссальные потери, говорить о том, что корпоративы могли бы спасти индустрию, неправильно. Неизвестно, будут ли новые ограничения, но в такой ситуации рассчитывать на корпоративы не приходится.

САКСОФОНИСТЫ ПОШЛИ ДОСТАВЛЯТЬ ПИЦЦУ

Продюсер, организатор мероприятий, член генсовета «Деловая Россия» Артем Горный считает, что надежда на корпоративы еще остается. Это ведь не афишные концерты, которые начинают организовывать за год-полтора. И у компании , которые сохранили работоспособность или не сильно упали (сырьевики, госкомпании), есть бюджеты под корпоративы. В случае, если эпидемиологическая обстановка в ноябре или в начале декабря позволит, то за две недели - месяц какое-то количество корпоративов организовать получится.

Член генсовета «Деловой России», продюсер Артем Горный. Фото: delros.ru

- В сфере развлечении колоссальная вовлеченность персонала, технологии и производств, - продолжает продюсер. - Лампочка, которая светит на концерте или на корпоративе, это не просто лампочка, это высокотехнологичное изделие, воплотившее в себя последние изобретения и достижения инженерной мысли, новейшие процессоры, микросхемы, механические приводы и системы управления. Для ее функционирования необходимы пульты, лебедки, подвесы, высококвалифицированные кадры, в конце концов… Вокруг однои творческои единицы, будь то артист, спектакль или концерт, трудятся музыканты, инженеры, проектировщики, художники, декораторы, постановщики, электрики, монтажники, грузчики и др. Туда же нужно отнести технологии — в России тоже есть предприятия, которые создают конкурентноспособное оборудование. И как сеи час живут условные гитаристы, саксофонисты, барабанщики? Кто как может. Многие пошли доставлять пиццу, кто-то пошел в такси, кто-то дает уроки музыки - выживают как могут. Людеи творческих всегда любят в пике популярности, а в тяжелые времена забывают. Хочется надеяться, что как и в начале пандемии, сфера организации культурно-массовых и зрелищных мероприятий будет эффективно поддержана и сможет возродиться как только вирус будет побежден.

ТЕНЕВЫЕ КОРПОРАТИВЫ

Еще летом шоу-бизнес вместе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым просили разрешить корпоративы, чтобы хотя бы частично дать возможность индустрии зарабатывать.

- С тех пор действительно в некоторых регионах открыли эту сферу, - напоминает советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. - Несмотря на то, что сейчас ситуация меняется в худшую сторону, считаем, что не надо запрещать корпоративы. Да, очень многие не в состоянии на них потратиться. Но есть отрасли, не затронутые пандемией. И люди все равно друг с другом общаются, запрета выходить на улицу нет и вряд ли будет. Если мы закрываем одни отрасли, то больше людей скапливается в других. Но недавно вышли рекомендации Роспотребнадзора не проводить корпоративы. Это, конечно, рекомендации, но работодатели их хорошо чувствуют. И сейчас корпоративы, особенно новогодние, под большой угрозой. Артисты лишь вершина айсберга, они штучный товар. В отрасли занято по России более 100 тысяч человек. Корпоративы могли бы их немного вернуть к жизни.

Эксперт добавил, что несмотря на большие ограничения в мае, июне, ни для кого не секрет, что контроль за этим не был тотальным, и где-то мероприятия все равно проводились. Запрет на новогодние вечеринки может привести к тому, что будут проводиться теневые корпоративы с «черным налом» мимо кассы, уверен Свириденко.