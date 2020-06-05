«Разрешите хотя бы корпоративы»: Борис Титов просит не губить отрасль развлечений

Каждая высокооплачиваемая звезда своими заработками финансирует зарплаты десятков человек персонала, и в целом в отрасли шоу-бизнеса заняты десятки тысяч людей. Нельзя от их проблем просто отмахнуться — считает уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

- Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков, - прогнозирует бизнес-омбудсмен.

Сейчас сфера развлечений оказалась в самом двусмысленном положении. Когда можно будет снова проводить публичные мероприятия, пока непонятно. Но ясно — что, скорее всего, их разрешат в самую последнюю очередь. Между тем у людей на руках - несколько миллионов билетов на мероприятия, которые отложены из-за коронавируса. Теоретически организаторы обязаны вернуть все деньги, если гражданам надоест ждать. Но это неминуемо приведет к банкротствам. Часть средств уже была вложена в подготовку несостоявшихся шоу, а сейчас заработать и вовсе не на чем — все запрещено.

- Чем можно помочь? Самое важное, на наш взгляд – решить вопрос с уже купленными билетами. Будем выступать с соответствующей инициативой. Плюс нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые «неафишные» мероприятия, то есть корпоративы – с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора, - заявил Борис Титов на онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».

Главное, о чем просят представители отрасли, - хоть какой-то ясности в вопросе, когда и в каком порядке будут сниматься ограничения в этой сфере. Скажем, если будет понятно, что с 1 сентября можно проводить мероприятия на полторы-три тысячи человек, с масками и санитайзерами, уже появится возможность что-то планировать — в том числе и в финансовом плане.

А пока непонятно вообще ничего, организаторы мероприятий просят о той же непопулярной мере, на которую разрешили пойти авиаотрасли. Вместо возврата денег за билеты на мероприятия выдавать ваучеры — с отсрочкой на шесть месяцев. В течение этого срока клиентам предлагается потерпеть, пока отложенное мероприятие все же будет проведено.

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