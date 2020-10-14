"Что она с собой сделала?": Мирославу Карпович перестали узнавать с короткой стрижкой

Актриса Мирослава Карпович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высокие кожаные ботфорты, черный пиджак и стильная стрижка: такой Мирославу Карпович поклонники еще не видели. Сменив цвет волос и лишившись длинных локонов, 34-летняя звезда "Папиных дочек" из хрупкой девушки превратилась в роковую блондинку. И пользователи соцсетей оценили это смелое преображение.

"Какая красавица, не узнать!", "А это точно Мира? Совсем другой человек!", "Фантастика, глаз не оторвать!", "Сюрприз для Прилучного", "Это ваш самый шикарный образ", - восхитились подписчики в комментариях. А некоторые отметили, что с новой прической Карпович стала похожа на Ляйсан Утяшеву и Полину Гагарину. Впрочем, нашлись и те, кому такой стиль показался чересчур возрастным. "Что она с собой сделала? Плюс 10 лет сразу", - высказались сетевые "эксперты".

Мирослава Карпович предстала в новом образе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На кадрах фотосессии, которую актриса опубликовала в Инстаграме, она предстала в самых разных образах: в коротенькой маечке и шортах, больше похожих на нижнее белье; в брючном костюме с выглядывающим из-под пиджака бюстгальтером; белой футболке и классических голубых джинсах. При этом Карпович заверила, что стрижка - настоящая, а не парик для очередной роли.

Актриса удивила дерзкой фотосессией. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники уверены, что с новой прической актриса решила начать жизнь с чистого листа. Ведь в последнее время звезде "Папиных дочек" пришлось несладко: из-за романа с Павлом Прилучным, который ради актрисы развелся с Агатой Муцениеце, ей сильно досталось от злопыхателей. Карпович обвиняли в разрушении семьи, вытеснении экс-супруги из спектаклей с Прилучным и даже разорении актера.

Так, когда стало известно, что Павел решил продать нажитый в браке загородный дом стоимостью 200 миллионов, это решение публика тут же приписала "алчной" любовнице: мол, с ней Прилучный точно пойдет по миру. Однако, коллеги сериальной звезды уверены в обратном.

- Жизнь Паши с ней станет только лучше, - заверил в эфире НТВ Андрей Леонов - экранный отец Карпович в "Папиных дочках". - Подумаешь, дом продает. Пускай. А если не продаст, надо сжечь! - пошутил актер, чтобы разом прекратить все обсуждения.

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