2020-07-11T22:42:21+03:00
Звезды

Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику

Хирург рассказал kp.ru, на какие жертвы ради красоты решилась актриса
Ирина ВИКТОРОВА
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У Карпович пропали пухлые щекиУ Карпович пропали пухлые щекиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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34-летняя Мирослава Карпович теперь главная героиня светских хроник. Благодаря роману с актером Павлом Прилучным. Это ненадолго. Скоро всем надоест обсуждать эту актрису и внимание переключится на новые события в личной жизни звезд. А пока продолжаем рассматривать «папину дочку»: Мирославу так называют из-за роли в одноименном сериале – целых 550 серий. Теперь Карпович востребована в антрепризных постановках – в докарантинный период их у нее шло около десятка. Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально.

В первую очередь Карпович сильно похудела. Перекрашивала волосы – бросалась из крайности в крайность: то она блондинка, то знойная брюнетка. Стоит отметить, что быть блондинкой ей совсем не шло. Однако около года назад писали об анорексии у Мирославы – она все отрицала, мол всегда без усилий при росте 170 см весила 45 кг. Вот и слова эксперта хирурга, наверняка, станет отрицать. Но результат, как говорится, на лицо.

В 2007 году у Мирославы были пухлые щечки и челка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2007 году у Мирославы были пухлые щечки и челка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассказывает пластический хирург Николай Григоряк: «Сравнивая фотографии звезды разных лет, заметно, как сильно изменилось лицо. Причин несколько. Актриса похудела. Кроме того, скорее всего, она удалила комки Биша. На фото с челкой лицо пухлое, а уже на следующей фотографии - более структурное, очерчены скулы. Это свидетельствует чаще всего именно о том, что были удалены комки Биша. Можно было бы предположить, что проведены операции на углах нижней челюсти, потому что раньше лицо было более квадратное, а теперь овал округлый. Но это маловероятно, так как подобные операции травматичные, и звёзды редко рискуют ложиться под нож ради этих вмешательств».

А потом актриса начала меняться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А потом актриса начала меняться.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любой овал теперь можно подкорректировать с помощью косметолога. Странно, что наши звезды в отличии от западных коллег, стесняются пластики, уколов красоты и других эстетических преображений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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