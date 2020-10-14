Быстро долетели: космонавты впервые оказались на МКС через 3 часа после старта

Стремительная схема полета - это выдающееся техническое достижение и баллистиков, и группы управления полетом, и разработчиков системы управления ракетой Фото: ТАСС

Да, понимаю: стартовала ох… уже 64-ая долговременная экспедиция на МКС. Ну что нового? «Союзы» курсируют на орбиту словно маршрутные такси. Космонавты чем-то там наверху занимаются. Иногда избалованная светскими репортажами публика поднимает головы к звездам: что там у них? Воздух сифонит? Туалет засорился? Робот Федор разбушевался?

И событие сегодняшнего дня, вполне возможно, пройдет мимо массового читателя. Быстро долетели до станции. «Ключ на старт» (на Байконуре) и через три часа с небольшим - «есть захват» (на МКС). А что, раньше летали по-другому?

Да, по-другому.

На самом деле короткая, я бы даже сказал – стремительная схема полета - это выдающееся техническое достижение и баллистиков, и группы управления полетом, и разработчиков системы управления ракетой, и многих-многих специалистов РКК «Энергия» и Центра управления полетами. Помню, еще несколько лет назад мы говорили еще только о возможности короткой схемы (по-моему, тогда шла речь о том, чтобы корабль догнал станцию за четыре витка (это 6 часов полета) с одним из опытнейших космонавтов Александром Калери.

- Это очень важно, - растолковывал мне Александр Юрьевич. – Во-первых, нужно с ювелирной точностью рассчитать множество параметров. Во-вторых, экипажу проще. Ты бы посидел два дня в бытовом отсеке!

И вот это произошло. Всего за два витка «Союз МС-17» приблизился с МКС и как по нотам пристыковался.

Для этого нужно было очень точно прицелить ракету. Сейчас цифровой «Союз 2.1а» с российской системой управления это, наконец, позволяет. Помню, в 2000-х, когда летал еще аналоговый «Союз ФГ» с харьковской системой управления, с четырех сторон стартового стола на ящичках, похожих на те, которые берут с собой любители подледной рыбалки, устраивались специалисты, которые практически вручную ориентировали ракету.

Но система управления должна получить точное задание. А для этого нужно рассчитать, чтобы и корабль вышел на нужную орбиту в нужной плоскости, и чтобы сама МКС была в нужном месте, как на свидании опытных влюбленных. И это уже дело баллистиков.

С советских времен экипажи мариновались почти двое суток в крохотном жилом пространстве - около 2 кубов на всех. И это в то время, когда идёт привыкание к невесомости и кое кого хорошо так мутит. Сложная операция по стыковке проходит далеко не всегда в наиболее работоспособном состоянии экипажа. А ведь бывает, что нужно переходить на ручной режим.

- Врачи считают, что усталость от невесомости, падение физических кондиций наступают где-то после шестого-седьмого витка. А затем наступает депрессия, - рассказывал в интервью сайту «Планеты Королева» один из основных авторов сегодняшнего успеха заместитель начальника отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Фарвазович Муртазин. - Так временная граница нам была определена – состыковаться до наступления усталости у экипажа.

В итоге все получилось. Экипаж, в котором двое наших – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков - и американка Кэтлин Рубенс, прилетел еще на адреналине после старта. У Кэтлин, кстати, сегодня был день рождения и она заметила: «Лучшего подарка у меня не было».

Кстати, Кэтлин пока последняя астронавтка, которая полетела на нашем «Союзе». NASA рассчитывает дальше летать на МКС на своих кораблях. В сентябре было объявлено, что второй корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек отправится на орбиту в конце октября. Теперь дата опять «поехала» - Space X говорят уже о ноябре, но конкретного дня не называют.