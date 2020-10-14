Записки киевлянки: «Главное — российскую вакцину не взять! А то украинцы снова потянутся к Путину»

Повестка празднования была неизменно стабильной: победить Россию Фото: Марина РЕБРОВА

Марш в честь основания Украинской повстанческой армии* (удивительным делом отмечаемый на Украине 14 октября — в День основания Сталиным войск НКВД, которые с этой УПА и покончили) на этот раз в Киеве был весьма многочисленным. Большинство на него пришли без медицинских масок, что выглядело как эпатаж и хамство. В Киеве все новые рекорды по заболевшим коронавирусом, но это не сильно смутило украинских неонацистов, озабоченных исключительно войной с Россией. Да и как в маске петь гимн, а потом кричать во всю глотку: «Слава Украине! Героям слава!», «Москалей на ножи!»

В парке имени Тараса Шевченко, стихи которого цитировали на митинге, собрался «цвет» наци(и): Андрей Билецкий - лидер Нацкорпуса «Азов», Олег Тягнибок - лидер партии «Свобода», герои АТО, капелланы греко-католической церкви. Очень как-то запахло Майданом 2014-го. Сюда же привели под руки 92–летнего ветерана УПА Теодора Дячуна - «икону» воинствующего украинского национализма.

В Киеве прошел марш нацистов Фото: Марина РЕБРОВА

Повестка празднования была неизменно стабильной: победить Россию, ликвидировать «пятую колонну», которая при Зеленском «подняла голову», и еще так, по мелочи — например, пройти во власть на местных выборах 25 октября.

- Вспомните, - кричал Тягнибок. - Мы начинали свои марши 16 лет назад, а члены нашей партии «Свобода» приходили сюда со своими грудными детьми. Теперь дети выросли и уже - в наших рядах. Но успокаиваться рано! Потому что гидра проникла во все структуры власти! И задача - сломать хребет «кремлевским агентам», изгнать из наших земель и привлечь изменников к уголовной ответственности. Ездишь в Россию, ведешь бизнес в России, работаешь с российскими СМИ - знай, что придет расплата. Близок распад России!

В парке имени Тараса Шевченко, стихи которого цитировали на митинге, собрался «цвет» наци(и) Фото: Марина РЕБРОВА

Собравшиеся заходились единым рыком: «Слава нации! Смерть врагам!»

Не менее эпотажно-банален был и Билецкий, который открыто призвал побеждать не только на «передке» (на передовой), но и бороться с каждой «пророссийской сволочью» на улицах. И в Киеве - особенно. Не забыл Билецкий «пройтись» по лидеру Оппозиционного блока За жизнь Виктору Медведчуку, который семь лет пытается восстановить отношения с Россией. Так удивительно совпало, что в этот день Медведчуку удалось снять российские санкции с 3 предприятий Украины. И это еще больше распалило неонацистов. Как так?!

Поорав час, колонна двинула по Владимирской на Крещатик Фото: Марина РЕБРОВА

Поорав час, колонна двинула по Владимирской на Крещатик к Офису президента, где участники марша развернули антиеврейский баннер и принесли пустую дверь — как перформанс.

- Вы хотите чтоб Зеленский ушел в отставку? - спрашиваю у мужчины в шапке-бандеровке с флагом партии «Свобода» на плечах.

- Конечно! Чем быстрее Зеленский вернется на сцену, тем лучше. Из шоумена не мог получиться президент воюющей страны. Война ведь не может закончится какими–то соглашениями с Россией. Это либо победа, либо капитуляция!

Нац-марш стал уже настолько привычным шоу в Киеве, что у многих не вызвал ни капли интереса Фото: Марина РЕБРОВА

- Но 73% украинцев за него проголосовали, за мир.

- Получается, у нас 73 процента наивных дураков! Пусть он сам подаст в отставку, пока не поздно. Какой мир с Россией? С Россией – только война!

Надо сказать, нац-марш стал уже настолько привычным шоу в Киеве, что у многих не вызвал ни капли интереса. Для многих нацики-селюки снова превратились в этаких полу-маргиналов, какими были до майданов. Эпидемия коронавируса украинцев волнует в разы больше. Но и тут свой цирк.

- Нас все равно всех провакцинируют и у каждого будет свой чип, - говорит мне с ужасом в голосе пожилая уже женщина. - А человека с чипом легко найти в любой точке мира и ликвидировать.

Для многих нацики-селюки снова превратились в этаких полу-маргиналов, какими были до майданов Фото: Марина РЕБРОВА

- А разве вакцина - не для спасения жизни?

- Главное - российскую не взять! Украинцы тогда опять потянутся к Путину. А этого нельзя допустить! Ни в коем случае. Особенно молодым. Как они тогда будут воевать с Россией?

Ну, когда же все это безумие кончится?

*Экстремистская националистическая организация, запрещенная в РФ.