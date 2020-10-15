The New York Post подверглась цензуре из-за публикации о связях сына Джо Байдена с Украиной

Публикация касается Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Facebook заявил, что ограничение доступа к публикации газеты The New York Post о Хантере Байдене связано с проведением проверки достоверности приведенных в ней фактов. Доступ и репосты этой статьи также ограничил и Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Facebook является «ужасным».

Публикация касается Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. В ней приведена переписка Хантера Байдена с руководством компании Burisma, ужа ставшей объектом расследования на предмет коррупции в Украине.

В материале публикуются электронные письма, адресованные Хантеру Байдену Вадимом Пожарским – третьим в иерархии Burisma руководителем. Он благодарит его за встречу с Джо Байденом. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может «использовать свое влияние» для помощи и продвижения компании.

Письма подтверждают, что Джо Байден неоднократно лгал, заявляя, что никогда и ничего не знал о работе сына в компании Burisma, а также никогда не встречался с представителями этой фирмы.

Burisma - нефтегазовая компания, чья деятельность на Украине интересовала правоохранительные органы этой страны. До 2019 года Хантер Байден входил в состав совета директоров этого холдинга.

Письма были переданы в ФБР сотрудником компьютерной мастерской в штате Дэлавер, в которую был принесен для починки ноутбук. Владелец ноутбука никогда за ним так и не явился.

Также на жестком диске ноутбука была найдена запись, на которой похожий на Хантера Байдена мужчина занимается сексом с женщиной и употребляет наркотики.

Копию массива данных владелец мастерской передал и адвокату президента Трампа Руди Джулиани. Тот предоставил их СМИ.

В штабе Байдена уже заявили, что вся эта история является фальшивкой.