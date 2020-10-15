Имущество миллиардера-педофила Эпштейна оказалось под угрозой

Джеффри Эпштейн в 2017 году. Фото: EAST NEWS

Расследование по делу о вовлечении несоаершеннолетних в занятие ппоституцией даже после смерти его главного фигуранта - скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, продолжается.

На время расследования все счета Эпштейна арестованы, а его недвижимость, включая дорогостоящие дома, автомобили и частные самолеты, простаивает.

Юристы, занимающиеся наследством Эпштейна, утверждают, что в скором времени у них начнутся проблемы по оплате счетов и ежемесячных расходов по содержанию поместья миллиардера на Виргинских островах.

Ежемесячные расходы на оплату персонала, имущество, стоянку и техническое обслуживание самолетов в месяц составляют 260 тыс. долларов.

Поскольку все банковские счета заморожены, оплачивать счета нечем.

Адвокаты надеялись, что администрация Виргинских островов разморозит счета после того, как они доказали, что свою сексуальную деятельность Эпштейн вел с Карибских островов. Но прокуратура Виргинских островов не приняла этот факт – счета по-прежнему остаются замороженными.

- Если прокуратура продолжит непримиримую борьбу, то мы не сможем управлять имуществом, - считает адвокат Кристофер Кроблин. – И тогда недвижимость придет в негодность, активы останутся непроданными, а судебные разбирательства прекратятся.

Но, как говорит адвокат, такого сценария лучше бы избежать, потому что юридические издержки потерпевших от преступной деятельности Эпштейна оплачивают юристы миллиардера. К тому же есть долги в размере 4 миллионов долларов по судебным счетам за расходы на защиту множества гражданских жалоб, поданных жертвами Эпштейна.