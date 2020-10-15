Президент в отставке, с Россией - дружба: Чем кончилась третья Киргизская революция

В Киргизии прошла (хотя, скорее, – сверкнула) и, похоже, закончилась образцово-показательная революция. Фото: REUTERS

В Киргизии прошла (хотя, скорее, – сверкнула) и, похоже, закончилась образцово-показательная революция.

Президент Сооронбай Жээнбеков все-таки подал в отставку со словами:

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку".

И самое удивительное – именно президент Жээнбеков стал... главным героем третьей по счету киргизской революции.

Что-что, а свергать власть киргизы научились, продемонстрировав (привет белорусам) – как это делать быстро и наверняка.

Протестующие справились с задачей за три-четыре часа, выйдя на площадь после парламентских выборов. Они мгновенно захватили все важные административные здания, включая местную службу безопасности. В те дни, казалось, страна балансирует на грани хаоса – экономика летит в тар-тарары (в банках была даже отключена система SWIFT), на улицах - беспорядки, а в стане самих революционеров еще и раскол – два премьер-министра с параллельными правительствами.

И страну спас, как ни парадоксально, свергаемый президент Жээнбеков.

Он ввел в Бешкек войска, объявил комендантский час, и когда ситуация сравнительно нормализовалась, подал в отставку со странными для СНГ словами «Я не держусь за власть».

Но перед этим Жээнбеков подписал указ о назначении нового премьера - Садыра Жапарова, еще пару недель назад сидевшего в тюрьме (в свое время он попытался взять в заложники губернатора, скрывался за границей, попытался вернуться в 2017-м и получил 11 лет колонии) и освобожденного восставшими.

Новый премьер свою первую речь зачитал по-киргизски, сразу, правда, оговорившись, что «это не потому что я ненавижу русский язык, просто мне так удобнее". Россия, по его словам, останется стратегическим партнером, и никакого пересмотра соглашений с Москвой по авиабазе «Кант» в Киргизии не будет.

«Мы продолжим тесные отношения с Россией», – заявил новый премьер Жапаров. И тем самым в очередной раз подтвердил железное киргизское правило – ни в коем случае не ссориться с Москвой.

Ведь только официально в России, по данным Госслужбы миграции Кыргызстана, находятся 650 тысяч киргизских мигрантов. Хотя на самом деле по данным социологов, ежегодно из Киргизии выезжают на заработки около миллиона ее граждан и большинство, конечно, в Россию.

Сколько времени продержится в Киргизии новая власть – вопрос сложный. Скоро будут объявлены новые парламентские выборы (предыдущие признаны недействительными), но Жапаров, похоже, имеет шанс войти в историю – как первый несвергнутый или не арестованный президент страны. Ведь, скорее всего, он и будет в итоге выбран президентом. Пока, правда, его дальнейшую судьбу подсказывает только... нумерология. Все предыдущие главы Киргизии – Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков и даже временный президент Отумбаева покидали пост в возрасте 61 год, Жапарову – 52.

Возможно, новом киргизскому премьеру достаточно добровольно уйти чуть раньше – ну хотя бы в 60? И все проблемы с революциями исчезнут?