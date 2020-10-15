«От осознания, что я алкоголик, до момента «стоп» прошло десять лет»: Дмитрий Хрусталев – об отказе от спиртного и очередном лишении прав

Дмитрий Хрусталев обещает не пить до конца жизни. А пока собирается на консультацию к сексологу. Фото: кадр «Вечерний Ургант». Первый канал

41-летний Дмитрий Хрусталев редко откровенничает. Особенно о личной жизни. Информация о его женитьбе попала в социальные сети случайно, он неохотно комментировал ситуацию с лишением прав. Сегодня соведущий «Вечернего Урганта» разговорился – Хрусталев стал героем шоу на YouTube «А поговорить?».

Дмитрий впервые сообщил, что он и 30-летняя певица Мария Гончарук в загсе отношения так и не зарегистрировали: «По законам РФ не женат, но мы счастливы. Я всех своих женщин, с которыми я жил, называл женой. Я даю своей женщине гарантии, что она будет счастлива до конца жизни. Я честен. Любая моя женщина, которая спала со мной в одной кровати больше года, пока я жив - она не будет нуждаться. Она и ее ребенок. Это мой родной человек навсегда. Но у моих предыдущих женщин нет ребенка от меня. Катька Варнава сейчас круто зарабатывает. Если вдруг у Катьки будет какая-то нужда – я ей помогу».

Детей у Хрусталева пока нет. Среди причин расставания с предыдущими партнершами Митя называет «чисто бытовое приедание, через три года уходит сексуальное влечение». В ближайшее время он собирается на консультацию с известному сексологу – получить ответы на интересующие вопросы, видимо Хрусталев планирует продлить нынешние отношения с любимой женщиной на долгие годы.

Оказалось, что личной жизни артиста раньше вредил алкоголь. Вот уже два года Митя не пьет: «От осознания, что я алкоголик до момента: все - стопэ, парень, прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Кому-то помогает – ради Бога. Мне это мешало жить…»

Хрусталев говорит, что последнее время жизнь заиграла новыми красками: «Два года не пью. Это такой кайф. Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Алкоголь – это еще сахар, прыщи на лице. А как же снять стресс? Стараюсь не нервничать. Стараюсь не напрягаться. Но бывают вспышки… Я сейчас начинаю учиться играть на бас-гитаре играть. В моем доме прекрасный спортзал – поплавать люблю. Пару лет занимаюсь йогой! Мне в трезвом состоянии интереснее. Столько всего еще не знаешь. Столько документальных фильмов хочется посмотреть, в такие места хочется съездить, книги прочитать. Желаю об одном в жизни – не могу прочитать всех тех книг, которые написаны».

Оказывается, раньше Дмитрий Хрусталев крепко выпивал. Митя вспомнил, как однажды в Иркутске так злоупотребил вином, что не смог провести мероприятие, на которое его приглашали. Пришлось делать выводы: «Я закрыл по деньгам это мероприятие. Заплатил штраф в размере сметы этого мероприятия. Алкоголь - это вред. Все, я до конца жизни не пью. Мне не интересно. Человек до какого-то момента живет и познает мир в трезвом состоянии, и в какой-то момент есть ощущение, что все ты знаешь. И хочется познать мир в измененном состоянии. Это ни к чему хорошему не приводит. Сейчас стараюсь познать мир, самого себя в трезвом состоянии. Мне это интересно. Занимаюсь йогой, кинезиологией. Вьетнамец ко мне периодически ходит делает иглоукалывание».

Артист говорит о важных стадиях в отказе от спиртного: «Первое – понять: я алкоголик. Это не моя вина, это моя беда – по генетике. Алкоголь с моим организмом делает то, что я не хочу. Потом понял, что это мешает моей личной жизни (никто не хочет жить с алкоголиком), работе, репутации. Бокал вина в день в нашей широте – это алкоголизм. На территории Испании или Италии – они вино разбавляют водой, бокал еще нормально, организм расщепляет. Но кто у нас обходится одним бокалом?»

В общем, теперь у Мити новая жизнь. Вот только прав на вождение автомобиля у него опять нет. Полтора года назад Хрусталева лишили прав. Тогда его остановили сотрудники ГИБДД, заподозрили, что телеведущий нетрезв. Артист говорит, что спешил на работу, поэтому отказался от медосвидетельствования. Хрусталев утверждает, что к тому времени уже десять месяцев был в завязке, но не хотел опаздывать на работу.

Дмитрий объясняет, почему сейчас лишился прав вновь: «Если вас по суду лишают прав, то надо сами права отнести в ГИБДД – после этого начинаются эти полтора года. Я об этом не знал. Я честный человек, а чего их нести - я же не могу их нигде показать. Я их потерял, их нету. Прошло полтора года, пошел чтобы узнать, как бы мне восстановить права. А мне говорят – а ты сдавал? Нет. Ну и все, еще полтора года. У меня Олег, друг, прекрасно водит, это безопаснее, чем я. Есть «Яндекс-такси», которое после этого случая каждый месяц выделяет мне некую сумму – я на эту сумму катаюсь, я друг такси». Дмитрий Хрусталев неоднократно повторил, что до конца жизни не будет употреблять алкоголь.