На «Открытых инновациях» обсудят технологические приоритеты постковидного мира

Трансформация представлений о технологических приоритетах под влиянием пандемии станет главной темой девятого Форума «Открытые инновации».

Трансформация представлений о технологических приоритетах под влиянием пандемии станет главной темой девятого Форума «Открытые инновации». В режиме онлайн спикеры обсудят, как изменилось отношение к цифровизации бизнеса, власти, общественных институтов и какие технологии будут ключевыми для постковидного мироустройства.

Пандемия не только стала проверкой на прочность для огромного количества отраслей, но и открыла многим новые возможности. Закрытие границ привело к ренессансу внутреннего туризма и развитию TravelTech. Самоизоляция изменила принципы создания и потребления контента. Особо широкое распространение получили технологии социального дистанцирования: телемедицинские услуги, виртуальные офисы, образовательные онлайн-платформы.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «В 2020 году мы оказались в новой реальности, которая ускорила цифровую трансформацию, запустила процессы преобразования традиционных методов ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику, рынки, социальную сферу и систему здравоохранения. Онлайн-формат Форума позволит привлечь к обсуждению особенностей этой реальности авторитетных экспертов со всего мира».

Спровоцированный пандемией кризис показал явное преимущество компаний, которые успели максимально оцифровать бизнес-процессы и сумели оперативно отреагировать на изменения в экономических моделях. Все больше корпораций создают инновационные экосистемы ради повышения конкурентоспособности и используют современные технологии для развития своего бизнеса.

Марк Верной, партнер Школы креативного лидерства THNK: «Когда в одной и той же ситуации некоторые отрасли (например, онлайн-торговля) преуспевают, а другие (например, организаторы мероприятий) испытывают трудности, возникает вопрос: чему вторые могут научиться у первых? Это похоже на эскалатор, на котором все движутся в одном направлении. Но одни люди идут по нему, другие стоят на месте, а дети даже пытаются бежать в направлении, противоположном движению эскалатора. То же и в бизнесе: лидируют креативные и смелые компании, которые позволяют себе свернуть за пределы своей полосы движения».

Общество, бизнес и мировые правительства еще продолжают приспосабливаться к новым реалиям, но уже понятно, что основными драйверами устойчивого роста в постковидном мире останутся цифровые технологии. Продвинутые компании реального сектора экономики, инвесторы и техногиганты оценивают нынешний кризис как время кардинально новых и наиболее перспективных возможностей.

Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК: «Коронакризис не мог не сказаться на активности венчурных фондов: многие инвесторы поставили на паузу привлечение финансирования, отложили новые сделки, сосредоточились на управлении существующими портфелями. Но устойчивость индустрии к краткосрочной турбулентности и высокие показатели свободного капитала дают надежду на скорое восстановление, — и мы уже видим рост на мировых венчурных рынках. Инвесторы готовы рисковать, осваивая новые ниши и присматриваясь к активам в растущих сегментах».

Среди ключевых спикеров «Открытых инноваций» в этом году — заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, главный ученый по машинному интеллекту Alibaba Cloud Ванли Мин, сооснователь и ректор Университета Сингулярности Рей Курцвейл, председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, генеральный директор Министерства науки и технологий Израиля Шай-Ли Шпигельман, директор по устойчивому развитию The Coca-Cola Company в Европейском регионе Тереза Ноорландер, исполнительный вице-президент по инновациям Schneider Electric Эммануэль Лагарриг и другие эксперты.

IX Международный форум инновационного развития «Открытые инновации» состоится в режиме онлайн с 19 по 21 октября. Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте https://openinnovations.ru.