В Киргизии уже освистывают людей, посмевших на митинге говорить на русском

14 октября в центре Бишкека снова митинговали. На Старой площади собрались тысячи сторонников Садыра Жапарова Фото: REUTERS

Когда в начале октября в Киргизии случилась очередная «революция» (с традиционным поджогом местного «Белого дома»), пошли разговоры о судьбе местных русских. Их здесь сейчас около 350 тысяч человек - считайте, как население крупного города вроде Твери или Тулы. Видео киргизского бунта напугало многих. Заговорили: а не начнутся ли погромы по национальному признаку? Тогда вроде все успокоилось. Ну какие погромы, если четверть населения Киргизии работает в России, отправляя на родину рубли (это уже ТАМ их конвертируют в местную валюту), если русский язык имеет в стране статус официального, а этнические русские никакой конкуренции киргизам не составляют - ни в политике, ни в бизнесе? Тогда - выдохнули: уф, ну и слава богу!

Но в последние дни стало тревожно.

И ПОЛЕТЕЛИ БУТЫЛКИ…

14 октября в центре Бишкека снова митинговали. На Старой площади собрались тысячи сторонников Садыра Жапарова…

Жапаров - личность интересная! Бывший депутат в 2017-м получил 11 лет за захват заложника, но в революционную ночь был торжественно освобожден друзьями-товарищами из колонии. Прочих таких «выпускников» позже вернули в тюрьму, а Жапаров за эти дни … стал премьером!

Вчера его сторонники собрались, требуя, чтоб президент Жээнбеков ушел в отставку. Народ пришел в основном приезжий, из киргизских провинций (сам Жапаров родом с берегов Иссык-Куля). По словам журналистов, следивших за митингом, поначалу со сцены выкрикивались угрозы штурма госрезиденции, где засел президент. Но затем зазвучали и более радикальные вещи.

Жапаров - личность интересная! Бывший депутат в 2017-м получил 11 лет за захват заложника, но в революционную ночь был торжественно освобожден Фото: REUTERS

«Одни спикеры призывали убираться из страны тех, кто не говорит на кыргызском. Другие возмущались работой журналистов «нетитульной национальности», - сообщает издание Kaktus.media.

Толпа одобрительно поддержала выступающих. Однако настоящих гвалт начался, когда на сцену вышел спикер, попытавшийся говорить на русском языке…

Тут надо пояснить, что даже многие киргизы, живущие в столице, Бишкеке, не очень хорошо говорят на родном языке. Поэтому и на митингах не всем понятно, что происходит.

Этот мужчина, киргиз по национальности, просто пытался перевести. По словам журналистов, толпа его освистала. В выступающего полетели пластиковые бутылки. Народ требовал, чтобы все говорили только на киргизском. Обалдевшему мужчине пришлось спешно ретироваться.

Модератор митинга, правда, тут же попытался народ угомонить. Мол, у нас многонациональная страна!..

Но осадочек остался.

«ЕСЛИ ОНИ БУДУТ НАРАВНЕ, ГОСУДАРСТВО РАЗВАЛИТСЯ»

Да, живущие в Киргизии русские почти не говорят на киргизском (за очень редким исключением). Потому что во всех сферах русского языка всегда было достаточно - хоть в университете преподаешь, хоть на рынке торгуешься.

В последние годы истории про «чемодан-вокзал-Россия» если и возникали, то только в жанре бытового «бу-бу» на кухнях.

В Киргизии уже освистывают людей, посмевших на митинге говорить на русском Фото: REUTERS

А тут - со сцены кричат!

Нужно понимать специфику страны. В Киргизии только что сменился правящий клан. Что за люди, бравшие штурмом Дом правительства, привели его к власти, - теперь прекрасно понятно по митингам. И у этих людей есть свои четкие ориентиры. И они их теперь озвучивают.

Новый премьер Жапаров уже несколько раз публично заявил, что «Россия - наш стратегический партнер». Но при этом на всех пресс-конференциях на вопросы, прозвучавшие на русском языке, отвечает на киргизском. Это нормально. Ну, если человеку так удобно! Но ведь при этом переводчиков рядом нет. Кто не понял - сам виноват.

Мелочь, скажете? Чепуха?

Многие сейчас обращают на эту деталь внимание вот почему. В Киргизии теперь вспоминают громкое интервью одного из ближайших друзей Жапарова - Камчыбека Ташиева. Ташиев с Жапаровым несколько лет назад вместе партии создавали, одним фронтом шли. Ташиев и сейчас в его ближайшем окружении. И вот этот мужчина в интервью порталу «Фергананьюс» выдал:

«Если какая-либо нация в нашей стране - русские, узбеки, турки или китайцы - скажут, что они находятся наравне с кыргызами или выше них, тогда государство развалится».

Одни спикеры призывали убираться из страны тех, кто не говорит на кыргызском. Другие возмущались работой журналистов «нетитульной национальности» Фото: REUTERS

ГРАФА «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ»

Сам же Жапаров заявил, что в киргизские паспорта вернется графа «национальность» - уже в начале 2021 года. Несколько лет назад эту строчку убрали, как раз чтобы не поднимать национальный вопрос, а теперь снова вернут. Зачем?

И вот уже среди «киргизских» русских снова началось «чемоданное» настроение. Да и не только среди русских. В Киргизии немало нацменьшинств, которые не говорят на киргизском.

- Мы здесь две революции пережили, но так страшно еще никогда не было, - признается одна из моих бишкекских знакомых. - Народ на этих митингах какой-то особенно озверевший, озлобленный. Да, уже думаем уезжать...

Россия, как говорится, наблюдает за развитием событий. Стало известно, что РФ пока приостанавливает финансовую помощь Киргизии. До стабилизации ситуации.